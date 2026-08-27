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Seguretat reforçada en l’inici del curs a Ceuta

Seguretat reforçada en l’inici del curs a Ceuta

Seguretat reforçada en l’inici del curs a Ceuta

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El Ministeri d’Educació reforçarà la vigilància als centres educatius i rutes escolars de Ceuta per garantir que el curs comenci amb normalitat el pròxim 8 de setembre, amb presència d’efectius de les forces de seguretat a les zones pròximes a escoles i instituts durant els horaris lectius. Així ho va anunciar ahir el secretari d’Estat d’Educació, Abelardo de la Rosa, després de participar en la Junta Local de Seguretat convocada per planificar el dispositiu davant l’inici del curs, en un context d’especial tensió per la crisi migratòria.

De la Rosa va assegurar que "el curs escolar a Ceuta començarà justament quan estava previst" i va demanar a les famílies que confiïn en les forces i cossos de seguretat, la Delegació del Govern i el Ministeri d’Educació per garantir que els alumnes puguin acudir a classe "amb la seguretat necessària".

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El dispositiu contempla presència uniformada en les rutes escolars, les parades d’autobús i els voltants dels centres durant les entrades i sortides, així com durant els esbarjos. També es reforçarà la vigilància de les escoles i instituts durant les tardes i nits, quan no hi hagi activitat lectiva, per evitar intrusions.

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