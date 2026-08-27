Socis i oposició retreuen a Sánchez haver arribat "tard"
El president compareixerà el dia 3 i Feijóo demana reunir la Comissió de Secrets Oficials
Mariano Alonso Freire
Com cada agost, el Congrés dels Diputats va celebrar ahir una llarga sessió de la seva Diputació Permanent a la Sala Constitucional, que va estar dirigida per la presidenta de la Cambra baixa, Francina Armengol. Una mena de versió reduïda del ple parlamentari en què es van debatre diverses sol·licituds de compareixença del Govern fetes per l’oposició, entre les quals la del mateix president, Pedro Sánchez, perquè ofereixi explicacions sobre la crisi de Ceuta. Finalment, el cap de l’Executiu compareixerà en el ple la setmana vinent, en concret, dijous, tal com va decidir la Junta de Portaveus, i no el dia 9, com havia estudiat la Moncloa.
Sobre la taula hi havia la petició del Partit Popular que la compareixença de Sánchez es produís de manera immediata, abans del període ordinari de sessions. Això últim hauria suposat la compareixença del cap de l’Executiu aquesta mateixa setmana. Per aconseguir-ho, la majoria parlamentària representada (amb vots ponderats) a la Diputació Permanent hauria d’haver-ho aprovat, cosa que abans de celebrar-se la sessió semblava una possibilitat certa. Més encara després que Sumar, el soci de coalició del PSOE, digués que la compareixença de Sánchez ja arribava "tard", com va expressar el portaveu adjunt d’aquesta formació i diputat de Compromís, Alberto Ibáñez, que va acusar els socialistes de patir una particular "síndrome d’Estocolm" amb el rei del Marroc, Mohamed VI.
Canvi de data
Fonts del Grup Popular asseguren que la votació el Govern "la tenia perduda", i per això es va donar la solució d’oferir la compareixença dijous de la setmana que ve. La mateixa portaveu del primer partit de l’oposició, Ester Muñoz, va ser clara sobre això, tant en declaracions als mitjans com en la sessió parlamentària. "Hem sabut que diversos grups parlamentaris estaven disposats a recolzar la petició de compareixença de Pedro Sánchez abans del període ordinari de sessions, i això ha fet que avui al matí diguessin que Sánchez vindrà el dia 9 i després diguessin que el dia 3", va explicar la portaveu parlamentària del PP.
Al descontentament de Sumar s’afegeix el de Podem o els grups nacionalistes catalans i bascos. Fonts del PNB insisteixen que el més lògic és que Sánchez hagués comparegut abans que ningú, i no després de les compareixences de ministres que s’estan produint aquesta setmana en les diferents comissions parlamentàries.
A més d’apuntar-se el gol de la compareixença de Sánchez, que es produirà en una primera setmana de setembre en què a priori no estava previst cap ple parlamentari, el PP continua intensificant la seva ofensiva política sobre Ceuta. El líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, es va afanyar a les xarxes socials a exigir la compareixença urgent de la Comissió de Secrets Oficials per desfer el greuge sobre el paper del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) en la crisi, que ha provocat un xoc entre els ministres d’Interior i Defensa, Fernando Grande-Marlaska i Margarita Robles. El primer insisteix que no hi va haver cap avís dels serveis d’intel·ligència, mentre que la segona ho nega.
"Aquest desgavell de versions sobre el que ha passat a Ceuta fa imprescindible la convocatòria immediata de la Comissió de Secrets Oficials. La vam sol·licitar el 5 d’agost i, a hores d’ara, ja no admet més demora", va assenyalar Feijóo. Per al líder dels populars, referint-se a Marlaska i Robles, "està tan clar que algú menteix com que cap ha complert la seva responsabilitat", va concloure. La Comissió de Secrets Oficials es reuneix sempre a porta tancada i en ocasions els parlamentaris que en formen part poden observar documents reservats.
- D'urgències ambulatòries a Barcelona: 'No volia anar al CAP perquè trigaria dies; aquí l'atenció és molt més ràpida
- Una discussió entre usuaris i personal de seguretat d'una discoteca de Manresa acaba amb una persona ingressada
- Martí Boada, naturalista: 'L'administració està a favor del llop, jo vull un territori humanament viu
- Renfe busca treballadors amb Batxillerat: publica 175 noves places per a aquest lloc de treball
- Necrològiques del 25 d'agost de 2026
- La Vuelta aparta la creadora de contingut de Sant Fruitós Erola Jons dels ciclistes després de la polèmica del primer dia
- Majors de 65 anys de la Cerdanya: quatre mil euros per adaptar l’habitatge a les noves necessitats
- Necrològiques del 26 d'agost de 2026