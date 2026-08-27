Crisi a la ciutat autònoma
La solidaritat s’acaba a Ceuta: col·lectius criden a boicotejar el repartiment d’aliments per als migrants
Interior va rebre al juliol set avisos escrits, orals i telefònics del CNI sobre Ceuta però els va veure insuficients
Ceuta i Melilla, en directe | Última hora de la crisi migratòria a Ceuta
May Mariño
«La indignació dels ceutins està més que justificada. Jo no posaré draps calents a això», deia Juan Jesús Vivas, recollint el sentir del carrer a la ciutat autònoma. El president de Ceuta està veient com l’afartament dels ciutadans amb la situació que viuen des de finals de julioli va en augment.
Però la contenció amb què la societat ceutina ha anat trampejant a l’agost l’arribada de milers –uns 5.000 segons les xifres que té l’Executiu i prop de 9.000 els que estimen autoritats ceutines– de persones i que segueixen de manera irregular en territori espanyol està canviant en els últims dies. I després de dos dies de protestes, per a aquest dijous hi ha convocada una concentració ciutadana per «boicotejar» un camió amb menjar i subministraments per als migrants concentrats a la platja d’El Trampolín.
L’esclat aquest dimarts arran del xoc públic de versions sobre la informació del Govern entre els ministres Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska va derivar en diverses protestes als carrers de la ciutat. Dimecres la cosa ja va ser més organitzada i milers de persones –segons apunten a EL PERIÓDICO participants en la marxa– es van llançar al carrer en una manifestació carregant contra les mesures de l’Executiu. Una jornada en què a crits d’ "invents, expulsió" alguns grups de ceutins se’n va anar a la platja d’El Trampolí per desmantellar el campament de migrants. Un pas més en la protesta ciutadana que ha provocat fins i tot l’actuació policial.
Els ciutadans comencen a prendre’s la justícia per la seva mà emparant-se que, segons el seu parer, la solució a aquesta situació passa per l’«expulsió» de «tots» els que van entrar de manera il·legal a Espanya en els últims dies de juliol. «La gent ho té clar. Així fins que se’n vagin». I així, diuen, estaran «cada dia al carrer, amb protestes fins que se’n vagin». «Ja que no ho arreglen els polítics, ho arreglarà el poble».
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