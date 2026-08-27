Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Festa Major de ManresaTap'AnticJoc de CartesRiuada al NepalKids&Us ManresaNit de l'Esportista
instagramlinkedin

Crisi a la ciutat autònoma

La solidaritat s’acaba a Ceuta: col·lectius criden a boicotejar el repartiment d’aliments per als migrants

Interior va rebre al juliol set avisos escrits, orals i telefònics del CNI sobre Ceuta però els va veure insuficients

Ceuta i Melilla, en directe | Última hora de la crisi migratòria a Ceuta

Col·lectius criden a boicotejar el repartiment d’aliments per als migrants a Ceuta

Col·lectius criden a boicotejar el repartiment d’aliments per als migrants a Ceuta / MARCOS MORENO / EUROPA PRESS / VÍDEO: REDACCIÓN

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

May Mariño

«La indignació dels ceutins està més que justificada. Jo no posaré draps calents a això», deia Juan Jesús Vivas, recollint el sentir del carrer a la ciutat autònoma. El president de Ceuta està veient com l’afartament dels ciutadans amb la situació que viuen des de finals de julioli va en augment.

Però la contenció amb què la societat ceutina ha anat trampejant a l’agost l’arribada de milers –uns 5.000 segons les xifres que té l’Executiu i prop de 9.000 els que estimen autoritats ceutines– de persones i que segueixen de manera irregular en territori espanyol està canviant en els últims dies. I després de dos dies de protestes, per a aquest dijous hi ha convocada una concentració ciutadana per «boicotejar» un camió amb menjar i subministraments per als migrants concentrats a la platja d’El Trampolín.

L’esclat aquest dimarts arran del xoc públic de versions sobre la informació del Govern entre els ministres Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska va derivar en diverses protestes als carrers de la ciutat. Dimecres la cosa ja va ser més organitzada i milers de persones –segons apunten a EL PERIÓDICO participants en la marxa– es van llançar al carrer en una manifestació carregant contra les mesures de l’Executiu. Una jornada en què a crits d’ "invents, expulsió" alguns grups de ceutins se’n va anar a la platja d’El Trampolí per desmantellar el campament de migrants. Un pas més en la protesta ciutadana que ha provocat fins i tot l’actuació policial.

Notícies relacionades

Els ciutadans comencen a prendre’s la justícia per la seva mà emparant-se que, segons el seu parer, la solució a aquesta situació passa per l’«expulsió» de «tots» els que van entrar de manera il·legal a Espanya en els últims dies de juliol. «La gent ho té clar. Així fins que se’n vagin». I així, diuen, estaran «cada dia al carrer, amb protestes fins que se’n vagin». «Ja que no ho arreglen els polítics, ho arreglarà el poble».

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: 'Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada
  2. Joc de Cartes busca el millor lloc per a un sopar a la fresca a la Catalunya central
  3. D'urgències ambulatòries a Barcelona: 'No volia anar al CAP perquè trigaria dies; aquí l'atenció és molt més ràpida
  4. L’eclipsi lunar de divendres serà visible a tot l’Estat i més complet a l’oest
  5. La crisi de la pesta porcina posa contra les cordes els escorxadors del Bages
  6. Una discussió entre usuaris i personal de seguretat d'una discoteca de Manresa acaba amb una persona ingressada
  7. Renfe busca treballadors amb Batxillerat: publica 175 noves places per a aquest lloc de treball
  8. L'Edifici del Coneixement de Manresa ja treu el cap

Un històric de Boixos Nois busca 50 «protectors» de Sílvia Orriols per a l’acte del Fossar de les Moreres

Un històric de Boixos Nois busca 50 «protectors» de Sílvia Orriols per a l’acte del Fossar de les Moreres

Tarragona reconeix els portants dels Gegants Moros i els Negritos com a Perpetuadors de Santa Tecla 2026

Mor als 97 anys Yayoi Kusama, l’emperadriu dels punts psicodèlics que va transformar les seves al·lucinacions en art d’avantguarda

Mor als 97 anys Yayoi Kusama, l’emperadriu dels punts psicodèlics que va transformar les seves al·lucinacions en art d’avantguarda

Pineda de Bages prepara tres dies de Festa Major del 4 al 6 de setembre

Pineda de Bages prepara tres dies de Festa Major del 4 al 6 de setembre

Laura Gost, Ada Castells, Ramon Erra, Albert Om i Martí Gironell, les novetats de la tardor literària en català

Laura Gost, Ada Castells, Ramon Erra, Albert Om i Martí Gironell, les novetats de la tardor literària en català

Detinguts dotze migrants a Ceuta després d'atacar i llençar pedres contra quatre militars

Detinguts dotze migrants a Ceuta després d'atacar i llençar pedres contra quatre militars

La solidaritat s’acaba a Ceuta: col·lectius criden a boicotejar el repartiment d’aliments per als migrants

La solidaritat s’acaba a Ceuta: col·lectius criden a boicotejar el repartiment d’aliments per als migrants

Posen un reductor de velocitat al carrer de Barcelona de Manresa

Posen un reductor de velocitat al carrer de Barcelona de Manresa
Tracking Pixel Contents