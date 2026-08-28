Crisi migratòria
El Govern pacta amb Ceuta els nous espais per acollir els migrants i accelerar les repatriacions
La intenció de l’Executiu és sumar 2.000 noves places. L’òrgan ha acordat així mateix llançar un missatge de condemna a la violència després dels episodis dels últims dies
Ceuta i Melilla, en directe | Última hora de la crisi migratòria a Ceuta
Iván Gil
Després de diversos dies de desacords entre el Govern central i el de Ceuta sobre els espais on allotjar els migrants que encara s’estan als carrers de la ciutat autònoma, aquest dijous s’ha aconseguit un acord de consens. «Per unanimitat», segons remarquen fonts de la Moncloa. La decisió presa aquest divendres en la reunió del comitè de situació, presidida pel president del Govern, Pedro Sánchez, permetrà augmentar les places d’acollida, un pas fonamental per procedir a les identificacions i iniciar els expedients d’expulsió o, en cas de dret, d’asil.
L’òrgan ha acordat així mateix llançar un missatge de condemna a la violència després dels episodis dels últims dies. Es posa el focus, principalment, a «garantir el repartiment d’aliments a totes les persones en situació vulnerable». Aquest dijous, un grup de manifestants va mirar d ’interrompre les tasques de Creu Roja.
La llista definitiva dels espais assignats s’aprovarà dimarts que ve en la reunió del Consell de Ministres. El Govern ja va retirar la seva proposta inicial centrada en l’ús de poliesportius pel rebuig del govern ceutí. Per la seva banda, el ministre que encapçala el comandament únic, Ángel Víctor Torres, va advertir sobre les propostes de gabinet que lidera Juan Jesús Vivas que tardarien «mesos» a poder habilitar-se. «No tenen sanejament, no tenen connexió elèctrica, estan en situació d’una obra major», va assegurar aquest dijous durant la seva compareixença al Congrés per donar compte de la gestió de l’Executiu en la crisi.
Els menors identificats són al voltant 1.500 i 1.827 els que ocupen les places als dos nous centres habilitats. Malgrat reconèixer que no té xifres exactes, a l’Executiu calculen que en total es mantenen a Ceuta uns 5.000 migrants. Des del govern de Vivas consideren que poden ser gairebé el doble. La intenció de l’Executiu és habilitar d’urgència 2.000 noves places.
Malgrat la falta de consens per fer aquest primer pas, Torres ja es va mostrar optimista a arribar a un ràpid consens, com així ha passat aquest migdia, i poder així accelerar «el retorn de tots els migrants» a Ceuta dins del marc legal. El ministre al capdavant del comandament únic es va comprometre no només a consensuar els espais, sinó també a reforçar els equips i recursos econòmics necessaris perquè realitzats els triatges i els procediments «amb la màxima pressa» per forçar «el retorn dels qui es van quedar a Ceuta després del dia 30 i 31».
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