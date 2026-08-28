Els socis giren l’esquena al Govern després de les primeres explicacions
L’Executiu prepara el terreny per reconèixer que la tornada a la normalitat a la ciutat autònoma trigarà setmanes
Iván Gil
Les primeres compareixences de ministres al Congrés per donar compte de la gestió a Ceuta no han fet més que visibilitzar la soledat del Govern. Tant l’oposició del PP i Vox com els socis parlamentaris han marcat distàncies qüestionant la tardana o insuficient resposta, el xoc de versions sobre el paper del CNI i la complaença amb el Marroc. Les compareixences aquesta setmana de fins a quatre ministres (Defensa, Presidència i Justícia, Sanitat i Política Territorial) no sembla que hagin convençut ni esvaït els seus dubtes.
Sense haver arrencat el període ordinari de sessions, al Govern ja se li està posant costa amunt l’inici del curs polític. Si des de l’oposició s’al·ludeix a un "punt d’inflexió", els socis intensifiquen una estratègia de separació de l’Executiu en relació amb el cicle electoral de l’any que ve, amb municipals, autonòmiques i generals.
El Govern insisteix en el missatge de focalitzar tots els seus esforços a recuperar la normalitat tan aviat com sigui possible, però el ministre de Política Territorial que encapçala el comandament únic, Ángel Víctor Torres, va reconèixer que la situació no es resoldrà d’un dia per l’altre. "No els puc enganyar dient que demà els tornaran a tots", va assegurar al·ludint al marc jurídic. Abans, el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, havia apuntat durant el seu torn d’explicacions que "qui digui que això se soluciona en menys d’un no res no té ni idea de què està parlant". El representant de Sumar, Txema Guijarro, va reclamar com a solució enviar a la Península els migrants ja identificats per continuar els expedients i deixar les places lliures als que són al carrer.
Bolaños va ser especialment benèvol amb el Marroc i va assegurar que "no hi ha cap evidència" que el país veí "hagi impulsat o liderat" l’entrada massiva de migrants.
EH Bildu i ERC
Els grups d’esquerra van criticar la tebiesa amb el regne alauita per "doble moral" sense oblidar-se del canvi de posició sobre el Sàhara o, com va indicar el diputat d’EH Bildu, Jon Iñarritu, per fer de "pagafantes". "No ens faci creure que no hi ha evidències de la falta de col·laboració del Marroc", va dir desmarcant-se de Bolaños.
ERC va apujar el to qüestionant la falta d’autocrítica del Govern. "El bomber arriba tard", va assenyalar finalment el diputat republicà Francesc-Marc Álvaro adreçant-se a Torres.
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