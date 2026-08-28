Reunió estratègica del Govern
Illa mobilitza els seus consellers per reforçar serveis i infraestructures
El president busca un canvi en la legislatura gràcies als Pressupostos després d’un any marcat pel conflicte amb els docents i la crisi de Rodalies
Sara González
La primera meitat del 2026 no va ser com Salvador Illa esperava. No només per la seva sobtada baixa mèdica, que el va apartar durant un mes de la vida pública i, després de la seva, la de les conselleres d’Educació i de Salut, totes dues ja reincorporades, sinó perquè es van encadenar episodis que van posar a prova la capacitat de resposta del Govern: des del col·lapse de Rodalies derivat de l’accident de Gelida a les successives vagues de mestres, a més del cop que va suposar la retirada dels pressupostos registrats al Parlament en el primer intent d’aprovar-los. Aquesta última carpeta va tenir un final feliç a les portes de l’estiu, de la mà d’ERC i els Comuns. Ara, en la segona meitat del mandat, el president busca un canvi de rasant i fer una accelerada als serveis públics, les infraestructures i la lluita contra el canvi climàtic.
Després d’efectuar un únic relleu de conseller al capdavant de Drets Socials des que va començar la legislatura, Illa mobilitza a partir de demà la seva cúpula al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, per encarregar-li que treballi a tot rendiment fins al 2028. No només es tracta de deixar enrere mesos de conflictes, sinó de treure rèdit de l’estabilitat que li proporciona el fet de tenir pressupostos, malgrat governar en minoria. Amb les eleccions municipals a la cantonada i la incertesa de quan seran les generals, l’execució dels comptes és la principal eina del Govern per emancipar-se dels socis i donar ales a la seva pròpia agenda, a més d’atendre les demandes territorials que fan els alcaldes.
L’impacte en el dia a dia
En aquesta cinquena trobada estratègica del Govern, Illa i els consellers traçaran els passos a seguir cap al que el president va batejar a l’inici del mandat com "la transformació del país per a la pròxima dècada". A l’Executiu estan convençuts que han aconseguit reactivar molts dels assumptes pendents que van quedar en stand by durant la dècada del procés. Aprovar el model de finançament continua sent, sens dubte, capital per a la legislatura, però la visió del Govern és que ja ha fet tot el que estava a les seves mans i que ara tot depèn del que passi al Congrés. Així que, sense treure l’ull a aquest assumpte, el president busca remuntar el segell de la gestió centrant-se en aquelles matèries de l’estricta competència de la Generalitat. L’objectiu és aconseguir que l’acció governamental es noti en el dia a dia dels ciutadans.
Per això hi ha carpetes assenyalades en vermell, com accelerar la construcció d’habitatge assequible per continuar donant claus de més pisos, reduir les llistes d’espera per rebre la prestació per dependència de 400 a 60 dies, reforçar la seguretat amb més Mossos i més unitats judicials, continuar amb el pla de transformació de barris degradats i noves mesures per mitigar la pobresa infantil. En el rànquing de prioritats, si bé amb expectatives contingudes, hi ha que Rodalies deixi de ser motiu d’angoixa diari per a milers d’usuaris mentre s’executen obres per millorar la xarxa; i en la llista de tasques urgents consta també intentar rebaixar el conflicte amb els docents, que mantenen la vaga del 8 de setembre, el primer dia de la tornada a l’escola. Trens i mestres són dues de les principals gotes que omplen el vas per al Govern.
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