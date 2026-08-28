Intervenció policial davant l’assalt a un campament
La tensió dels ciutadans ceutins per la presència de milers de migrants als seus carrers i platges va en augment. Ahir van impedir l’accés de la Creu Roja per repartir aliments i subministraments.
May Mariño
La policia va haver d’intervenir. La tensió anava en augment aquests darrers dies i ahir a la tarda va acabar esclatant i provocant que els agents del Cos Nacional de Policia que hi havia en una platja de la carretera de Benítez, pròxima a la d’El Trampolín, haguessin de llançar avisos enlaire per mirar de frenar la protesta ciutadana que es va congregar a la platja.
Si dies enrere la Delegació del Govern era l’objectiu final de les protestes que sortien des de diversos enclavaments de la ciutat, l’objectiu aquesta vegada va ser el campament dels migrants de les platges que hi ha a la vora del CETI. Per xarxes socials, havien congregat els ciutadans a boicotejar el repartiment de menjar i subministraments que la Creu Roja fa cada tarda als migrants congregats en aquestes platges. Una seguda de desenes de persones va tallar la calçada i va obligar els vehicles de la Creu Roja a fer que, custodiats tothora per la policia, haguessin d’agafar altres dreceres.
Els grups de manifestants van confluir a la zona pròxima a la platja de Benítez on la policia –com ha fet des del primer dia de la crisi– custodia el lloc on hi ha els migrants. Un grup va optar per baixar a la platja, i això va fer que els migrants sortissin corrents a l’espigó que separa la platja de Benítez de la d’El Trampolín, i també l’actuació de la policia per evitar contactes amb els ceutins, segons les imatges publicades i les narracions a EL PERIÓDICO de presents a la zona.
De sobte, a la sorra, alguns ciutadans la van emprendre contra les pertinences dels migrants, les seves precàries cabanes i fins i tot els para-sols de la platja. Hi van calar foc per cremar "un grapat d’escombraries que hi havia". Van cremar coses però també van recuperar "una bandera gegant que hi havia d’Espanya", van comentar des de la platja a aquest diari.
"La policia té bloquejat l’accés a El Trampolín", denunciava un protestant que va lamentar que "ells [els migrants] tinguin llibertat de circulació i nosaltres no", en una crítica per l’actuació de la policia que limita el moviment ciutadà per evitar que la situació vagi a més. Passats els moments de tensió, la concentració va començar a dissoldre’s després d’un quart de nou del vespre. Un altre ceutí comentava que "la majoria són bona gent" i han fet crides a la calma després de la intervenció policial.
El Govern va insistir a enviar un "missatge clar de no a la violència". I així ho va demanar fins i tot de manera directa als grups polítics el ministre Ángel Víctor Torres, l’encarregat d’assumir la gestió de la crisi. Fins i tot la Creu Roja està sent el centre de les crítiques. La concentració ciutadana que va tallar l’accés dels seus vehicles que portaven menjar i subministraments ho va fer al crit de "traïdors".
Voluntaris amenaçats
Aquest escenari ja el va entreveure Torres en la compareixença al Congrés quan va lamentar la tensió que es viu a la ciutat. "No pot ser que voluntaris de Creu Roja que són de Ceuta se sentin amenaçats per entregar menjar". El president de Ceuta veu com el cansament dels ciutadans en relació amb la situació que viuen des de finals de juliol va en augment. "La tensió es talla amb un ganivet, perquè la gent està molt cansada", comentava a l’agència Efe una jove de Huelva que treballa en una cafeteria del centre de Ceuta i que descriu amb "tristesa" com ha canviat durant aquestes setmanes una ciutat que la va fascinar per la multiculturalitat i la convivència de diferents credos. I és que aquesta convivència s’ha esquerdat i les xarxes socials s’han convertit en un punt d’alleujament. És en aquests xats en què es van proposant concentracions –es demanen que siguin "pacífiques"–, però hi ha gent que aprofita l’"ambient caldejat" per instar el poble a anar contra els migrants. D’aquesta manera, els ciutadans comencen a agafar-se la justícia pel seu compte. "La gent ho té clar. No pararem fins que se’n vagin". I d’aquesta manera, assenyalen, s’estaran "cada dia al carrer, amb protestes fins que se’n vagin". "No s’adonen que, si no és que els fan fora, és impossible que aquí es pugui fer una vida mig normal", comparteix amb la premsa un altre ceutí mentre es lamentava de no poder afegir-se a les protestes perquè està treballant.
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