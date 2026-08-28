Junts reclama que s'investigui si es van donar instruccions per ocultar les estelades durant el Barça-Athletic de Bilbao
El partit alerta de la "selecció o omissió deliberada" d’imatges pot comportar una restricció del dret a la informació
ACN
Junts ha reclamat al govern espanyol que investigui si es van donar instruccions per ocultar les estelades durant la retransmissió del Barça-Athletic de Bilbao. La portaveu adjunta, Pilar Calvo, registrarà una bateria de preguntes per demanar que s’examini qui va decidir el tractament de les imatges de Dzn i si LaLiga va donar instruccions per no emetre les imatges de les estelades. El partit alerta que la “selecció o omissió deliberada” d’imatges d’un esdeveniment pot comportar una restricció injustificada del dret fonamental a la informació i del pluralisme informatiu.
A més, demana a la CNMC que actuï davant d’una possible vulneració del dret de la ciutadania a rebre informació veraç. La formació també reclama que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) pugui supervisar els serveis audiovisuals dirigits al públic català, encara que el prestador sigui considerat d’àmbit estatal.
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