L’escalada violenta a Ceuta posa en alerta les forces de seguretat
Els cossos policials creuen que els enfrontaments entre locals i migrants són els més probables, però els més perillosos són els que puguin sorgir dels estrangers o entre ells
Juan José Fernández
Un grup nombrós d’espanyols perseguint amb improperis un grup no menys nombrós de migrants; fotos circulant del vidre d’un vehicle militar trencat a pedrades per migrants... Augmenten els reflexos d’un símptoma que es pot generalitzar i ha fet que les forces de seguretat de l’Estat desplegades a Ceuta elevin com a primer risc d’ordre públic un enfrontament generalitzat entre espanyols i migrants. En l’avaluació d’eventualitats que fa la Policia, aquesta és la que té més possibilitats. La seva perillositat, però, és considerada més baixa que la d’un altre esclat violent que preveuen: un enfrontament entre els mateixos migrants.
"Un atac d’espanyols contra estrangers pot ser més fàcil de controlar i menys durador que no pas un al contrari, d’estrangers contra espanyols o d’estrangers contra estrangers –explica a aquest diari un veterà de les unitats de control de masses de la Policia–. Hi ha migrants a Ceuta amb poc a perdre, que a la primera fan servir qualsevol arma que vegin a mà, un ganivet, un pal, pedres..." Però hi ha altres escenaris possibles.
BARALLES EN ELS REPARTIMENTS D’AJUDA.
Les cues per rebre menjar, aigua o béns de consum ja s’han demostrat com a espais d’alta tensió i requereixen presència policial. La raó: s’han format clans de magribins que proven d’acaparar, forcen altres migrants a vendre o simplement els cobren deutes en espècie. Els subsaharians són els més vulnerables. "Els magribins no els consideren els seus iguals –explica una de les fonts esmentades–. En alguns punts s’ha vist com només els deixen menjar quan acaben ells".
MATINADES DE TENSIÓ.
Cap al voltant de la una de la matinada es donen les pitjors situacions d’ordre públic per als agents que estan de patrulla. Entre la massa de migrants, segons expliquen fonts policials, hi ha una porció –segurament majoritària– que porta un projecte sincer de recerca de més bones condicions de vida i que no vol posar-la en perill amb una detenció, i hi ha una altra porció sense pla, marginal i lligada a xarxes delinqüencials per sobreviure. La nit és per a aquests el moment propici per sortir de les zones boscoses cap als barris de Ceuta i buscar recursos i drogues. En el quadre de delictes nocturns, n’hi ha un d’especialment preocupant: la Fiscalia General de l’Estat té comptabilitzades 16 denúncies d’agressió sexual amb 17 víctimes. Les forces de seguretat sospiten que són més les no denunciades.
AGITACIÓ ORGANITZADA.
Ara per ara, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil tenen com a principal previsió haver d’interposar-se entre grups humans. Però en la valoració de riscos que confirmen no és absent, a més, el de campanyes d’agitació que enervin els migrants en situacions d’escassetat per assaltar comerços o camions en càrrega i descàrrega, o com a resposta a atacs dels veïns o quan les devolucions s’accelerin. El risc viral té dues direccions: també la de l’esca entre els veïns davant un delicte flagrant contra menors, avis o dones... tant si és cert com si no.
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