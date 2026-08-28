Nacho Puig, fundador d’una oenagé al Nepal:"Molta gent ja estava en una situació molt vulnerable"
Relata la situació a la zona devastada
Adrián Foncillas
Nacho Puig, barceloní de 32 anys, va fundar l’oenagé Bahadur Social Project, amb projectes a Gorkha i Dhading, zona devastada per la riuada. Atén per telèfon des de Pokhara, al centre del país.
Va evitar per un cop de sort ser a la zona durant la riuada.
Estàvem en aquesta zona supervisant els nostres projectes i a última hora vam decidir avançar la nostra marxa. Vam sortir de nit i al matí vam començar a rebre missatges i vídeos per Whatsapp dels nostres treballadors, amb els ponts penjants ja desapareguts, els camions abocats i les cases cobertes del fang. La gent està impactada. Moltes famílies van quedar separades en un costat i l’altre del riu i no han pogut reunir-se.
¿Quin és l’ambient?
D’incertesa. El més important és salvar la vida però les famílies necessiten travessar el riu per proveir-se o cultivar les seves terres. Les destrosses són tan grans que no sabem quant temps necessitarà la reconstrucció. Les pèrdues actuals són enormes però el més dur vindrà després. Famílies que ja estaven en una situació molt vulnerable la veuran agreujada fins a mitjà o llarg termini. Alguns tenen uns ingressos de 700 euros anuals, és a dir, dos euros diaris. L’electricitat i l’aigua són inestables ja en condicions normals. Jo em solia dutxar al riu. Són zones molt remotes on fins i tot és difícil aconseguir el més elemental. Viuen al límit però crec que sobreviuran. Són gent meravellosa, ja ho vam veure durant la covid: si un no té menjar, el veí comparteix el que tingui.
¿I les conseqüències socials?
Els nens no podran anar a l’escola i això agreujarà una problemàtica ja assentada contra la qual estem lluitant com el treball infantil, els matrimonis infantils o els embarassos d’adolescents. El problema no és l’impacte immediat sinó les perspectives de futur.
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