El PP es mostra convençut que per a Sánchez és una crisi "terminal"
Aznar, de visita a la ciutat autònoma, arremet contra la "passivitat" governamental
Mariano Alonso Freire
Després de la primera tanda de compareixences de ministres al Congrés i del conflicte entre Robles i Marlaska pel paper del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) els dies previs a l’allau migratòria, la convicció en el Partit Popular (PP) que la crisi de Ceuta ha deixat seriosament tocat el president del Govern, Pedro Sánchez, és absoluta. Un membre important de la direcció popular ho explica de manera gràfica, mentre fa un gest amb els dits: "Sánchez ha perdut el pols, aquesta és una crisi terminal".
El convenciment dels populars que l’actual crisi és, en primer lloc, d’enorme envergadura per a l’Executiu i, segon, d’una dimensió que no ha sabut calcular, es reforça amb l’actitud dels partits més pròxims al Govern.
En primer lloc, amb l’episodi de dimecres a la Junta de Portaveus i a la Diputació Permanent del Congrés, on la Moncloa va haver de recular gairebé en qüestió de minuts de la seva intenció inicial de portar la compareixença de Sánchez al ple del 9 de setembre per la pressió de l’oposició i els socis. Al final van acceptar que sigui el 3, quan fins i tot Sumar havia qualificat de "tardana" la pretensió d’esperar sis dies després, cosa que també va criticar la secretària general de Podem, l’exministra Ione Belarra.
Crítiques al Govern
Les crítiques al Govern van arribar, fins i tot, en aspectes aparentment més secundaris o privatius fins ara de la crítica de la dreta com la idoneïtat de les vacances de Sánchez a la residència de La Mareta (Lanzarote), on es va instal·lar just després de la visita a Ceuta els primers dies de la crisi, quan va denunciar un atac a la "integritat territorial" d’Espanya, i on va estar fins la setmana passada. Que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, hi restés importància, assegurant que el president no havia deixat d’estar connectat "ni un sol dia" i argumentant una vegada i una altra que en l’actualitat es pot abandonar la residència habitual i continuar treballant, va disgustar el PP i Vox, però també ERC.
Tot va coincidir amb la visita a Ceuta de José María Aznar, que rebut pel president ceutí Juan Jesús Vivas va arremetre contra la "passivitat" del Govern davant d’aquesta crisi. "La integritat nacional no té vacances", va asseverar. En el PP veuen amb bons ulls la visita, sobretot per la fermesa que davant el Marroc, afirmen, representaria l’expresident, que va protagonitzar la crisi de l’illot de Perejil en el seu segon mandat.
- El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: 'Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada
- Joc de Cartes busca el millor lloc per a un sopar a la fresca a la Catalunya central
- D'urgències ambulatòries a Barcelona: 'No volia anar al CAP perquè trigaria dies; aquí l'atenció és molt més ràpida
- L’eclipsi lunar de divendres serà visible a tot l’Estat i més complet a l’oest
- La crisi de la pesta porcina posa contra les cordes els escorxadors del Bages
- Una discussió entre usuaris i personal de seguretat d'una discoteca de Manresa acaba amb una persona ingressada
- Renfe busca treballadors amb Batxillerat: publica 175 noves places per a aquest lloc de treball
- La Cuina d'en Tikus es corona com el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central al Joc de Cartes