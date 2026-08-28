Criminal de guerra
Sèrbia enterrarà Ratko Mladić, el «carnisser de Bòsnia», amb honors d’Estat
Només una minoria de formacions polítiques d’esquerra es distancia obertament de l’exgeneral serbobosnià i demana solidaritat amb les famílies de les víctimes
Irene Savio
Ratko Mladić, l’exgeneral serbobosnià i criminal de guerra mort dijous a la Haia, serà enterrat amb honors d’Estat per Sèrbia. Així ho ha informat el ministre de Justícia, Nenad Vujić, segons publiquen aquest divendres diversos mitjans del país. «El general era un general i els protocols, en aquests casos, són coneguts», ha argumentat Vujić.
La mort de Mladić –que va morir al centre de detenció de la Haia mentre complia una condemna a cadena perpètua dictada per la justícia internacional pel genocidi de Srebrenica i el setge de Sarajevo– ha reobert velles ferides entre les seves víctimes, però, sobretot, ha evidenciat que el discurs ultranacionalista serbi segueix present. Líders nacionalistes, però també mitjans de comunicació, no només han lamentat la mort de l’exgeneral convicte, sinó que també han construït un relat de victimització entorn de la decisió del tribunal de la Haia de no concedir a Mladić l’arrest domiciliari durant l’última etapa de la seva vida.
Dia de dol
En particular, els mitjans progovernamentals serbis van amplificar les afirmacions de polítics nacionalistes que Mladić va ser «assassinat» pel tribunal de l’ONU a la Haia perquè no va ser traslladat a Belgrad per rebre atenció mèdica, tal com els seus advocats havien sol·licitat repetidament. «Des de Gavrilo Princip fins a Ratko Mladić, els millors serbis són assassinats mentre estan lligats», va declarar, per exemple, Aleksandar Vulin, exministre de l’Interior serbi i excap de l’Agència d’Intel·ligència de Seguretat.
Vulin va argumentar que l’Estat serbi deu al criminal de guerra convicte Ratko Mladić «un funeral d’Estat i militar, així com un dia de dol», segons va informar l’agència de notícies bosniana SRNA. D’igual manera, Vojislav Šešelj, líder de l’ultradretà Partit Radical Serbio, també condemnat per crims en temps de guerra pel tribunal de l’ONU, va dir que Mladić lluitava contra una malaltia greu i que feia temps que els «dolents» de la Haia no li havien proporcionat un tractament mèdic adequat durant diversos anys.
Al Parlament
A més, segons ha informat el mitjà transnacional ‘Balkan Insight’, quan es va conèixer la notícia de la mort de Mladić, Marina Raguš, una diputada del governamental Partit Progressista Serbio que presidia la sessió al Parlament serbi en aquell moment, va dir que les autoritats de Belgrad van fer tot el possible per ajudar el criminal de guerra convicte. «Els ciutadans de Sèrbia han de saber que l’Estat serbi va fer tots els esforços possibles», va dir Raguš.
La radiotelevisió pública de Sèrbia, RTS va destacar a més com el president serbi , Aleksandar Vučić, havia apel·lat al tribunal la setmana anterior perquè alliberés Mladić i li permetés anar a Sèrbia. «No entenc per què no permetrien a algú passar els seus últims dies fora d’una cel·la de presó. ¿Però estic particularment sorprès? No», va arribar a dir Vučić en aquell moment, segons va informar ‘Informer’, un dels principals tabloides progovernamentals de Sèrbia.
El controvertit Milorad Dodik, líder de l’Aliança de Socialdemòcrates Independents (SNSD) i expresident de l’entitat de la República Srpska de Bòsnia, de majoria sèrbia, també va descriure la mort de Mladić com un assassinat. «Això realment és un assassinatperquè tot apuntava al seu mal estat de salut, i aquest va ser un enfocament organitzat que estava destinat a portar a un desenllaç fatal», va afirmar Dodik, segons l’emissora pública de la República Srpska, RTRS.
L’excepció d’esquerra
L’excepció han sigut alguns partits de l’ oposició d’esquerra. «El criminal de guerra convicte Ratko Mladić ha mort», va escriure a X Aleksandar Radovanović, secretari general de l ’opositor Moviment de Ciutadans Lliures. «Va ser condemnat a cadena perpètua per crims contra la humanitat, inclòs el genocidi a Srebrenica. Aquesta és l’ única manera correcta d’escriure l’entrada de la notícia d’avui», va afegir Radovanović.
En la mateixa línia, l’opositor Front Verd-Izquierda va dir en un comunicat que «la mort de Ratko Mladić no posa fi a la qüestió de la responsabilitat pels crims comesos; més aviat, es manté l ’obligació duradora de garantir que la veritat sobre el genocidi a Srebrenica i altres crims de guerra mai s’oblidi ni es relativitzi». «En lloc de retre homenatge, el Front Verd-Izquierda demana a les institucions estatals que impedeixin qualsevol intent de glorificar un criminal de guerra convicte en l’esfera pública i expressa la seva plena solidaritat amb les famílies de les víctimes, a qui, a diferència de Mladić, se’ls ha denegat la justícia i la dignitat durant dècades».
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