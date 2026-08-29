Albares eximeix el Marroc de l’entrada massiva
El ministre d’Exteriors insisteix a assenyalar com a origen l’"espiral" d’una notícia falsa
May Mariño
"Les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, la seva estabilitat i prosperitat, són una prioritat absoluta per al Ministeri d’Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació". "La seva estabilitat i prosperitat són també la d’Espanya i la d’Europa". Així va començar José Manuel Albares la seva compareixença davant el Congrés per donar compte del "drama" que viu Ceuta des dels últims dies de juliol, i va fixar l’origen en "notícies falses" que van circular per xarxes socials.
Després de les reivindicacions aquests dies de ministres marroquins sobre Ceuta i Melilla, igual que va exculpar el Marroc de tenir cap responsabilitat en aquesta crisi, el ministre va expressar que totes dues "són dues ciutats orgullosament espanyoles i europees". El cap de la diplomàcia espanyola va afirmar, davant els parlamentaris convocats en la Comissió d’Exteriors de la Cambra baixa, que "ni hi ha hagut, ni hi ha, ni hi haurà mai conversa" amb el Marroc sobre Ceuta i Melilla.
Albares va remarcar que el seu "compromís" amb les dues ciutats autònomes "és total i permanent". "Ceuta i Melilla són Espanya i són Unió Europea. Són part de la nostra integritat territorial i de la nostra sobirania", va assenyalar. Diversos diputats van preguntar al ministre per quina raó no s’ha convocat l’ambaixadora marroquina a Madrid després que dos ministres del Marroc hagin reivindicat "que Ceuta i Melilla siguin marroquines".
Davant les peticions de l’oposició sobre responsables, Albares va afirmar que "no pot donar un nom", però que s’ha de tenir en compte que la frontera de Ceuta i Melilla és la "més desigual i complexa de gestionar del món". A ell no li consta "cap informe ni informació que donés idea de la magnitud de l’entrada humana que es va produir".
Albares va asseverar que la desinformació a les xarxes socials va ser "el detonant immediat d’aquesta crisi". El ministre va explicar que una "notícia falsa" sobre el fet que la frontera "està oberta" i la informació tergiversada sobre una sentència del Tribunal Suprem van propiciar uns fets "inèdits, tant per l’escala, la velocitat i la viralitat en línia com per l’entrada irregular d’un nombre tan elevat de persones a Ceuta" al juliol.
Narrativa ultraconservadora
Va explicar el recorregut de les informacions sobre la sentència del Suprem del 8 de juliol fins que va derivar en "una crisi migratòria provocada per falsedats" que "també ha sigut una batalla de narratives ultraconservadores i reaccionàries". Aquestes "notícies falses" van ser el "vehicle que va conduir milers de persones a llançar-se sobre Ceuta".
La crisi va ser "instrumentalitzada immediatament, fins i tot durant la seva evolució, per una internacional reaccionària que des de comptes amb abast global busquen desestabilitzar i fracturar Europa", va asseverar el cap de la diplomàcia espanyola, que tot seguit va denunciar que "dins d’Espanya han sigut recolzades per les seves terminals mediàtiques i digitals".
Albares va al·legar també que, des del primer moment de la crisi, en les seves trucades al seu homòleg marroquí, Nasser Bourita, va sol·licitar "un reforç de mitjans al país marroquí per aturar el flux d’entrada de persones". Va remarcar que la interlocució entre tots dos s’ha produït "pràcticament cada dia".
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