La Generalitat s’alia amb les diputacions contra el foc forestal
El president promet que a Catalunya no es retallarà "ni un sol euro" ni en la prevenció d’incendis ni en emergències
Sara González
Amb el tràgic balanç d’incendis forestals d’aquest estiu sobre la taula, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja va anticipar fa un any que calia intervenir en l’assumpte per reduir combustible vegetal. Ahir, en la trobada del Govern a Os de Balaguer, aquestes paraules van prendre forma amb la firma d’un protocol amb les quatre diputacions per gestionar de manera coordinada la massa forestal. "A Catalunya no retallarem ni un sol euro ni en emergències ni en prevenció forestal", va prometre.
Aquesta nova estratègia de prevenció parteix de la lògica que les flames no entenen ni de fronteres municipals ni tampoc de nivells institucionals. El protocol, que ha de culminar en un conveni en sis mesos, consta de vuit eixos que tenen en compte els tres cicles de la gestió forestal: la prevenció, la lluita contra un foc actiu i la recuperació de l’entorn una vegada s’ha vist afectat per les flames. El primer d’aquests vuit eixos passa per garantir que tots els municipis compten amb assistència tècnica i econòmica. El segon apunta a actuacions directes de tala d’arbres i manteniment de franges per tallar la continuïtat dels grans incendis.
També es pretén la simplificació administrativa i la millora de la seguretat en urbanitzacions i nuclis urbans, així com també un sistema de dades integrats sobre els punts d’aigua, franges i xarxa viària en temps real.
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