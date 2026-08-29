El Govern pacta amb Vivas nous espais per allotjar 2.000 migrants
La ubicació de les places s’aprovarà mitjançant decret en el Consell de Ministres de dimarts
L’acord permetrà accelerar les repatriacions
Espanya ha demanat a la UE l’ajuda de Frontex i Europol per al triatge i per a l’operació Pas de l’Estret
Iván Gil
Després de diversos dies de desacords entre el Govern central i el de Ceuta sobre els espais on poder allotjar els migrants que encara continuen estant als carrers de la ciutat autònoma, dijous per fi es va aconseguir un acord de consens. "Per unanimitat", van remarcar fonts de la Moncloa. La decisió presa ahir en la reunió del comitè de situació, presidida en aquesta ocasió des de la Moncloa pel president del Govern, Pedro Sánchez, permetrà augmentar les places d’acollida, un pas fonamental per procedir a les identificacions i iniciar els expedients d’expulsió o, en cas de dret, d’asil.
La llista definitiva dels espais assignats s’aprovarà dimarts que ve en la reunió del Consell de Ministres. El Govern ja va retirar la seva proposta inicial centrada en l’ús de poliesportius pel rebuig del govern ceutí. Per la seva banda, el ministre que encapçala el comandament únic, Ángel Víctor Torres, va advertir sobre les propostes del gabinet que lidera Juan Jesús Vivas que tardarien "mesos" a poder habilitar-se. "No tenen sanejament, no tenen connexió elèctrica, estan en situació d’una obra major", va assegurar dijous durant la seva compareixença al Congrés per donar compte de la gestió de l’Executiu en la crisi.
Els menors identificats són al voltant de 1.500 i 1.827 els que ocupen les places als dos nous centres habilitats. Malgrat reconèixer que no té xifres exactes, a l’Executiu calculen que en total es mantenen a Ceuta uns 5.000 migrants. Des del Govern de Vivas consideren que en poden ser gairebé el doble. La intenció de l’Executiu és habilitar d’urgència 2.000 noves places.
La també portaveu del Govern va apel·lar a una resposta "des de la legalitat i la humanitat" i va marcar la prioritat de donar allotjament als migrants que continuen pernoctant en platges o campaments improvisats. Per fer-ho, va cridar a la col·laboració entre les administracions, acabada d’arribar de Ceuta. Sense concretar xifres ni terminis, la responsable del desplegament d’aquestes infraestructures va assegurar que es continua treballant per allotjar tots els migrants "sense pertorbar el dia a dia dels ceutins".
Malgrat la falta de consens per fer aquest primer pas, Torres ja es va mostrar optimista a arribar a un ràpid consens, com així va passar al migdia, i poder així accelerar "el retorn de tots els migrants" a Ceuta dins del marc legal. El ministre al capdavant del comandament únic es va comprometre no només a consensuar els espais, sinó també a reforçar els equips i recursos econòmics necessaris per fer els triatges i els procediments "amb la màxima pressa" per forçar "el retorn dels qui es van quedar a Ceuta després del dia 30 i 31".
Ajuda a la UE per al triatge
Ahir es va saber a través d’un comunicat d’Interior que Espanya ha demanat a la Unió Europea el suport de l’Agència Europea de Fronteres i Costes (Frontex) i de l’Europol al dispositiu de triatge dels migrants que continuen a Ceuta. La sol·licitud –remesa pel ministre de l’Interior a la directora general de Migració i Assumptes Interns de la comissió, Beate Gminder– respon a la carta en la qual la UE va oferir l’ajuda de diferents agències. En el cas de Frontex, a més d’ajuda en el triatge, Interior sol·licita estendre tot el temps necessari la durada de l’operació Minerva, que cobreix els ports d’Algesires, Tarifa i Ceuta durant l’operació Pas de l’Estret fins al pròxim 2 de setembre, mentre es resol la situació creada a la ciutat autònoma.
Intèrprets
En aquest procés de triatge, Interior considera que seria de gran utilitat l’assistència de l’EUAA en la realització d’entrevistes i la posada a disposició d’intèrprets. Ateses les limitacions dels espais destinats a aquesta finalitat a la ciutat, les actuacions es portarien a terme de manera telemàtica.
Interior demana també a Gminder que el vaixell oceànic Duque de Ahumada, de la Guàrdia Civil, que opera sis mesos l’any sota el mandat de Frontex gràcies al cofinançament del seu noli per part de la Unió Europea, es mantingui en aigües espanyoles durant el pròxim 2027.
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