Illa promet "solidaritat" per acollir i carrega contra el PP i Vox
Sara González
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va sortir sense condicions a fer front al discurs del PP i de Vox davant la crisi a Ceuta i els milers de migrants que encara hi ha als seus carrers. A més de prometre que Catalunya actuarà amb "solidaritat" i que, per tant, obrirà les portes a l’acollida, va carregar contra "els qui utilitzen el drama humanitari i l’emergència amb una mirada curtterminista i en benefici propi". Segons el president, aquests partits "enganyen" la ciutadania situant-la davant el "fals dilema" d’haver d’escollir entre seguretat i valors humanitaris.
"Fan falta, per descomptat, fronteres segures, hi ha d’haver unes normes clares, però també fa falta capacitat d’acollida. En dues paraules: ordre i valors", va reivindicar des de la trobada d’inici de curs que va celebrar el Govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer (Lleida). Hores després que desenes de veïns ataquessin els assentaments dels migrants a la platja de Ceuta, Illa va insistir que no s’ha d’oblidar la dimensió humanitària d’aquesta crisi. "Tothom sembla que ha oblidat que hi ha hagut 150 persones que han perdut la vida", va lamentar.
Repartiment de 500 nenes
Aprofitant que en la trobada hi havia presents, a més de tots els consellers, els quatre presidents de les diputacions, Illa va recordar que la integració es produeix als municipis i als barris i va cridar a sentir-se "orgullosos" dels exemples positius que té Catalunya en aquesta matèria. Per això, davant el repartiment entre comunitats de 500 nenes migrants que està impulsant el Govern central, va prometre que actuarà amb "generositat". "Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya hi perd. Si pensem en el conjunt, Catalunya hi guanya", va sentenciar el president.
- Les pluges canvien la tendència als boscos i activen la campanya de ceps a la Cerdanya
- La Cuina d'en Tikus es corona com el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central al Joc de Cartes
- El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: 'Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada
- Aldana (49 anys) i Martín (45 anys) viuen sense sous fixos a la muntanya: «Nosaltres no arribàvem a final de mes ni a pagar el lloguer»
- Les activitats per les persones grans, el millor aliat per combatre l’edatisme
- L’eclipsi lunar de divendres serà visible a tot l’Estat i més complet a l’oest
- Carlos Llull, tècnic en climatització, alerta de l’error de posar l’aire condicionat a 18 graus: «No refreda més de pressa»
- Necrològiques del 27 d'agost de 2026