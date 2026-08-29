El jutge del cas Malaia anirà de reforç a la ciutat
Ángeles Vázquez
Qui va ser l’instructor dels casos Malaia i Balena Blanca, contra la corrupció a la Costa del Sol, Miguel Ángel Torres, va ser ahir nomenat per la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial perquè durant els pròxims sis mesos actuï de reforç de les sis places de la Secció Civil i d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Ceuta per afrontar la crisi migratòria.
Torres, actualment destinat a la Secció Setena de l’Audiència Provincial de Màlaga, amb seu a Melilla, va ser designat a proposta de la presidenta (en funcions) del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, Ceuta i Melilla, Beatriz Pérez Heredia, entre els set peticionaris. Torres és el que compta amb més antiguitat en la carrera judicial i té una àmplia experiència en les jurisdiccions civil i penal. El reforç és per un termini de sis mesos, que poden ser prorrogables, davant l’increment de la càrrega de feina per la crisi migratòria. La comissió de servei va ser convocada el dia 18 d’agost per un acord adoptat per raons d’urgència.
Miguel Ángel Torres va ingressar en la carrera judicial el 2000, pel torn lliure, i va tenir com a primera destinació el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Santa Fe. Ascendit a la categoria de magistrat el 2003, es va incorporar al Jutjat d’Instrucció número 5 de Marbella, on va instruir els principals casos de corrupció política de la Costa del Sol: Malaia i Balena Blanca.
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