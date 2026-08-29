L’Executiu, Ceuta i el PP criden a la calma després dels aldarulls a la ciutat
Els populars, que ara rebutgen qualsevol acte de violència, inicialment havien considerat els disturbis de dijous com una "conseqüència d’un Govern irresponsable i absent"
May Mariño
Després de diverses jornades de protestes a Ceuta i els puntuals aldarulls violents amb la crema de cabanes dels migrants o atacs d’aquests a militars, els partits polítics van fer una crida a la calma. El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, va fer ahir la lectura d’una declaració conjunta de l’Assemblea de la ciutat autònoma, subscrita per unanimitat de tots els grups representats en aquesta institució, en què, si bé es consideren "legítimes i plenament justificades" les protestes dels ceutins davant la difícil situació que viuen des de fa un mes, es fa alhora una crida a la "calma" i que les protestes es desenvolupin d’una manera pacífica.
El text aprovat pel PP, Vox, PSOE, MDyC i Ceuta Ja reclama que "ningú es prengui la justícia per la seva mà", mentre demana al Govern de Pedro Sánchez una resposta urgent a la situació que es viu a la ciutat fronterera amb el Marroc, quan aquest cap de setmana es compleix el primer mes de l’allau migratòria dels últims dies de juliol.
Una crida que se suma a la que va llançar el Govern ceutí des de xarxes socials dijous a la nit després dels incidents a la platja, que van acabar amb la crema dels estris dels migrants a la platja de Benítez i va obligar a l’actuació policial. "Mai amb violència, units som més forts", va afirmar l’Executiu ceutí en una crida anhelada per part de la ciutadania ceutina que lamentava el gir dels esdeveniments. "Me’n vaig anar de la concentració quan vaig veure això –l’assalt a la platja–. Hi havia gent plorant i tot de ràbia perquè saltessin a les cabanyes", comenten a EL PERIÓDICO ceutins presents a les protestes.
Per això en les protestes d’ahir –que no van parar però sí que van ser menys nombroses– va ser constant la crida a la calma i la queixa "pacífica". Treballadors ceutins, com cada dia a les 12 hores, es van mostrar "ferms en el seu compromís durant una jornada més: minut de silenci i un missatge d’unió", segons van publicar a la xarxa social X.
"Garantir la convivència"
Missatges a la calma que van arribar tant des de Ceuta com des de Madrid. "Vull que les meves primeres paraules siguin per expressar el meu total suport i solidaritat als nostres compatriotes ceutins, el meu suport al president de la Ciutat Autònoma, Juan Jesús Vivas, i a tots els que treballen per recuperar la normalitat a Ceuta i, sens dubte, rebutjar qualsevol acte de violència". Així va començar el diputat popular Carlos Floriano la seva intervenció a la Comissió d’Exteriors del Congrés durant la compareixença del ministre José Manuel Albares.
Un gest que va arribar després de les peticions de l’Executiu i d’altres partits al PP que s’afegís a rebaixar l’actual tensió. En el comitè de situació de SISN a Ceuta que va presidir Pedro Sánchez, "tots els membres" van coincidir "en la necessitat de condemnar unànimement la violència per garantir la convivència a la ciutat de Ceuta".
Inicialment, la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, va considerar que els disturbis de dijous a la tarda a la platja eren una "conseqüència d’un Govern irresponsable i absent".
Muñoz, en un missatge difós a través del seu compte de la plataforma X, va acusar l’Executiu de no haver defensat la frontera "malgrat la informació que tenia", d’haver abandonat "durant un mes els ceutins" i de no ser capaç d’"imposar l’ordre públic malgrat tenir totes les eines de l’Estat", així com de "desertar de les seves obligacions per anar de vacances".
"Ara busquen culpables. Assenyalen els ceutins, el PP, Aznar. Culpen les víctimes i protegeixen els que van entrar il·legalment", va prosseguir, amb referència a la visita a la ciutat de l’expresident del Govern dijous passat, mentre va afegir: "L’odi, la por, la inseguretat, la desesperació tenen un origen: el Govern de Sánchez". La portaveu, d’altra banda, va considerar que "la Nació, que és el poble, sempre està per sobre dels seus governants".
Muñoz, finalment, va entendre, segons va recollir l’agència Efe, que "són moltes setmanes de dolor i de sofriment" i va pregar als ciutadans de Ceuta que continuïn "resistint cívicament i pacíficament al costat de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i les Forces Armades".
Seguretat
Per la seva banda, la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, va alertar ahir de la situació de risc que obriria un boicot generalitzat d’alguns ciutadans a la tasca de la Creu Roja: "¿Què passaria si els migrants haguessin d’aconseguir recursos d’una altra manera?"
La també portaveu del Govern va posar en valor el repartiment d’aliments i d’aigua per atendre les necessitats més bàsiques dels migrants des de l’entrada de 72.000 persones a Ceuta el 30 i 31 de juliol, i va emfatitzar: "Cada ració d’aliment, cada ampolla d’aigua redunda en benefici dels veïns perquè, ¿què passaria si els que tenen gana i set no poden accedir a aquests recursos?" La Creu Roja va fer el repartiment diari d’aliments i subministraments de primera necessitat d’ahir acompanyada per més presència policial després de l’intent de boicot de dijous.
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