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Orient Mitjà

L’Iran es mostra obert a tornar a les negociacions amb els EUA

El ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbás Araghchi, en una imatge d'arxiu.

El ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbás Araghchi, en una imatge d'arxiu. / SHA DATI / CONTACTO / EUROPA PRESS

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Adrià Rocha Cutiller

Istanbul

Després de diversos dies consecutius de reunions amb els mediadors, Qatar i el Pakistan, a Teheran, el ministre d’Exteriors iranià, Abbas Araghchi, va manifestar ahir que l’Iran està disposat a tornar a la taula de negociacions amb els EUA, després de pràcticament dos mesos d’aturada per les escaramusses militars de juliol a l’estret d’Ormuz i un agost de batalla dialèctica i pressió econòmica.

El president dels EUA, Donald Trump, ha assegurat durant les últimes setmanes que la seva Administració està disposada a mantenir la situació actual –de bloqueig total a l’Iran i amb l’amenaça constant de tornar a la guerra– "d’una manera indefinida".

"Aconseguir tornar a la diplomàcia no és impossible. Depèn que els EUA entenguin un fet simple: la pressió no funciona. Washington ha de construir confiança, parlar amb respecte, reconèixer els nostres drets i no sortir dels seus compromisos", va dir ahir Araghchi després d’una reunió dijous a la tarda amb el primer ministre d’Exteriors qatarià, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

Malgrat que aquesta setmana l’Iran i Oman –els dos països amb costa a Ormuz– van arribar a un acord per a l’estatus i pas per la via, l’estret segueix doblement bloquejat per Teheran i Washington.

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L’obertura d’Ormuz "depèn del fet que Washington acabi amb les seves amenaces constants", va declarar dijous a la nit a la televisió persa Al-Manar Mohsen Rezaei, nou secretari del Consell de Seguretat Nacional iraniana. Rezaei va confirmar que l’Iran està treballant en una llista de condicions que seran enviades a Washington per a la reobertura d’Ormuz, a petició del Pakistan i Qatar. "Hem delineat amb Oman una ruta que passa en part per aigües territorials omanites i parts iranianes. Si els EUA accepten les nostres condicions, els barcos utilitzaran un canal central de comunicacions", va afirmar Rezaei.

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