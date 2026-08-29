Tragèdia a Àsia
Trobat amb vida un altre espanyol desaparegut al Nepal després de la riuada
Les autoritats nepaleses van assenyalar que s’han rescatat 184 turistes mentre que 420 segueixen en parador desconegut, en una tragèdia que ha causat de moment prop de 600 morts
El Periódico
La Junta de Turisme del Nepal ha informat aquest dissabte que els equips de rescat han localitzat ja dos ciutadans espanyols dels tres que el Ministeri d’Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació donava per «desapareguts» després de la riuada al Nepal, a la frontera amb la Xina.
Així consta en l’últim butlletí publicat per la Junta de Turisme del Nepal a les 10.20 hores d’Espanya, en el qual les autoritats nepaleses van assenyalar que s’han rescatat 184 turistes, tres estan en contacte amb les autoritats i 420 segueixen en parador desconegut.
Seguiment a Espanya
El dia d’ahir el Ministeri d’Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, que lidera José Manuel Albares, havia rebaixat a 3 la xifra de desapareguts. També divendres es va informar que havia sigut localitzat el primer espanyol desaparegut.
Des d’Exteriors s’insisteix que l’Ambaixada d’Espanya a Nova Delhi (Índia) i el Consolat Honorari d’Espanya al Nepal, juntament amb el Consolat General d’Espanya a Pequín (Xina) segueixen atentament la situació i fent gestions amb les autoritats locals.
Les autoritats del Nepal han situat aquest divendres en 579 els morts per la greu riuada registrada dimecres després de la crescuda del riu Bhotekoshi a Rasuwa, un districte muntanyós pròxim a la frontera amb la regió autònoma xinesa del Tibet, a l’altre costat de la frontera.
L’Autoritat Nacional per a la Reducció i Gestió del Risc de Desastres (NDRRMA) ha indicat que la gran majoria de víctimes mortals s’han registrat al districte de Chitwan, amb 233, seguit del de Nawalpur, amb 154. Per darrere hi ha Gorja, amb 46 morts, Dhading, amb 40, Nuwakot, amb 37, Tanahun, amb 30, Nawalparasi, amb 27 víctimes mortals, i Rasuwa amb 12.
L’organisme ha elevat a 1.924 la xifra de persones en parador desconegut, entre les quals 517 estrangers. Aquest balanç inclou així mateix 45 militars, 28 agents de Policia, i 13 treballadors de Duanes, a més de 15 de l’oficina d’Immigració.
Mentrestant, ha xifrat el nombre de persones rescatades en 4.451, inclosos 129 estrangers, en el marc d’unes operacions de recerca i rescat en les quals l’organisme ha destacat la presència de sis helicòpters de l’Exèrcit i nou d’empreses privades, tal com reflecteixen aquestes mateixes dades de l’NDRRMA.
En aquest sentit, ha precisat que en les operacions de recerca i rescat estan participant prop de 15.000 membres de les forces de seguretat, principalment de la Policia i l’Exèrcit.
Respecte a les causes de la tragèdia, Greenpeace ha alertat aquest divendres que l’escalfament global augmenta el risc de desastres com la riuada del Nepal. En concret, ha indicat que les investigacions preliminars apunten a l’ensorrament d’una glacera com a causa més probable del succés. Tot i que la comunitat científica afirma que és «massa aviat» per determinar amb exactitud quin paper va exercir el canvi climàtic, la tendència general «no ofereix dubtes: l’escalfament global està augmentant el risc d’aquest tipus de desastres».
Els ecologistes han denunciat que el canvi climàtic està transformant ràpidament l’Himàlaia i el planeta. En aquest sentit, han advertit que es preveu que més d’un terç del volum de gel de les glaceres de l’àmplia regió de l’Hindu Kush-Himalaya es perdi al llarg d’aquest segle, tot i que el canvi climàtic no superi 1,5 graus centígrads de mitjana global.
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