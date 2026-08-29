Marlaska intenta tancar la polèmica per les alertes del CNI
El titular de l’Interior nega que responsabilitzés "cap servei d’informació" i reitera l’"estreta col·laboració" de Rabat
Juan José Fernández
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va voler concloure ahir la polèmica sobre si l’Estat va tenir o no bona informació prèvia del que passaria a Ceuta en els últims dies de juliol, un dilema que –des que va afirmar que no va tenir informes previs sobre la magnitud de l’allau– l’enfronta amb la seva col·lega de judicatura, companya de gabinet i ministra de Defensa, Margarita Robles, que va reiterar que el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) va informar sobre aquella arribada en temps i forma. Marlaska va utilitzar un to conciliador: "Els serveis d’informació sempre funcionen. Jo no he responsabilitzat mai cap servei d’informació, sigui CNI, CIFAS o de la Policia o de la Guàrdia Civil, que també en tenen", va remarcar davant la Comissió d’Interior del Congrés.
En un altre detall es va notar que Marlaska optava per la via de la conciliació: no va esmentar que no va tenir informes que li permetessin avançar una allau migratòria com la del 30 i 31 de juliol. Marlaska va demanar que "no es malinterpretin unes paraules que es treuen de context" i va voler concloure "que no diguin que això del dia 30 algú ho va avançar, perquè no és cert". Va afegir: "Però no vull dir que cap servei d’informació no treballés correctament". Segons el ministre, "no tot necessàriament ha de ser previst en la forma en què s’esdevé". Hi va haver informació prèvia, però "no exactament sobre el que acabaria sent".
En la seva compareixença, Marlaska va defensar el paper del Marroc en la crisi. Va afirmar que la col·laboració amb el país veí va ser "sostinguda i eficaç al llarg dels anys" i que, en la crisi de Ceuta, "en tot moment va existir una estreta col·laboració amb les autoritats marroquines per facilitar el retorn dels migrants. I que encara es manté. En un altre moment va dir que el Marroc és un "soci lleial".
El ministre va insistir que "la violència no és el camí, de cap manera", abans de certificar que "la ultradreta, i ara també la dreta, parlen d’invasors i delinqüents, criden a caçar immigrants i fan propostes per deportar persones hospitalitzades; totes totalment incompatibles amb el respecte a causa de la dignitat humana". "Senyories, estem parlant de persones. D’homes i dones, però també de nens, nenes i adolescents", va clamar.
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