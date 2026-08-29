Mor a Uganda als 34 anys el rei més jove del món: va accedir al tron amb només tres anys
Durant les seves tres dècades com a rei, Oyo va posar especial èmfasi en la joventut, l’educació, la sanitat, la conservació mediambiental i el desenvolupament
EFE
Omukama Oyo Nyimba, un dels reis tradicionals més influents d’Uganda i que es va convertir en el monarca més jove del món en accedir al tron amb tot just tres anys, va morir la nit de dijous passat als 34 anys, segons va informar aquest divendres el seu regne de Tooro.
«És amb una profunda tristesa i amb el cor encongit que anuncio la mort de Sa Majestat l’Omukama de Tooro, el rei Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV», va declarar a la xarxa social X el seu primer ministre, Calvin Armstrong Rwomiire.
«Sa Majestat deixa enrere un príncep com a hereu, la identitat del qual serà revelada formalment en el moment oportú, d’acord amb les tradicions i els costums del Regne de Tooro», va afegir.
La notícia va sorprendre els ugandesos, que desconeixien que el rei estigués malalt i que fins ara només havien rebut un breu comunicat, publicat aquest dijous, en què s’informava que el monarca es trobava en «estat crític» i es demanava al poble batoro que «mantingui Sa Majestat en les seves oracions».
El rei va morir a les 22.00, hora local de dijous (19.00 GMT), segons Rwomiire, que encara no ha revelat la causa de la mort.
Rei als tres anys
El monarca es va convertir en el rei més jove del món el 12 de setembre de 1995, quan, amb només tres anys, va heretar el tron del seu pare, Kaboyo Olimi III, que acabava de morir. A causa de la seva curta edat, la seva mare, la reina mare Best Kemigisa, va exercir com a regent durant els primers anys del seu regnat.
Durant les seves tres dècades com a rei, Oyo va posar especial èmfasi en la joventut, l’educació, la sanitat, la conservació mediambiental i el desenvolupament, alhora que va promoure la identitat i el patrimoni cultural de Tooro.
Oyo era una persona reservada i se’n coneixia ben poc de la vida personal, més enllà de la seva afició pel futbol i pel seu equip preferit, l’Arsenal.
El monarca mai no es va casar públicament ni va tenir una reina consort, malgrat les peticions reiterades de la seva mare, del clergat anglicà i dels seus propis súbdits perquè fes aquest pas.
Sense poders polítics
Tooro, situat al sud-oest d’Uganda i amb capital a la ciutat de Fort Portal, és un dels cinc regnes tradicionals reconeguts per la Constitució del país.
L’omukama, com es coneix el rei de Tooro, no té poders polítics i exerceix com a autoritat cultural i tradicional, però té una gran influència, especialment entre els batoro, el principal grup ètnic de la regió.
Tooro es va fundar cap al 1830, quan el príncep Kaboyo, fill del rei Nyamutukura Kyebambe III de Bunyoro, es va rebel·lar contra el seu pare i va proclamar la independència de la província meridional del regne.
Els regnes tradicionals d’Uganda van ser abolits el 1967 pel president Milton Obote, una decisió que va provocar un profund rebuig al centre i a l’oest del país.
Gairebé tres dècades després, l’actual president, Yoweri Museveni, els va restaurar mitjançant la Constitució de 1995, tot i que sense retornar-los els poders polítics.
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