El Nepal localitza un dels tres espanyols desapareguts en la riuada
El país busca prop de 2.500 persones de les quals no té informació, mentre que el balanç dels morts confirmats s’enfila fins a 584
Irene Benedicto
La xifra de morts per la devastadora riuada que va castigar dimecres el nord del Nepal i el Tibet xinès ja s’enfila a 584, segons assenyalen els últims balanços oficials difosos ahir. Als dos costats de la frontera, 2.482 persones continuen desaparegudes. La xifra es va disparar durant la jornada al Nepal, on els desapareguts gairebé es van duplicar en qüestió d’hores i van passar de 977 a 1.924. Un dels tres espanyols desapareguts va ser "localitzat", segons la Junta de Turisme del Nepal en el seu últim butlletí, sense aportar per ara més detalls sobre la identitat o les circumstàncies de la troballa.
En el seu últim butlletí, l’organisme va incloure un espanyol entre els rescatats, però en va mantenir dos més en la llista de persones en parador desconegut, entre 600 turistes internacionals més.
El recompte va augmentar amb rapidesa a mesura que els equips d’emergència accedien a zones incomunicades. Entre els desapareguts hi ha centenars de turistes i pelegrins estrangers. Les autoritats també miren d’identificar centenars de víctimes recuperades riu avall, on el corrent va arrossegar cossos, vehicles i runa durant desenes de quilòmetres.
La principal preocupació d’ahir era el risc d’una altra inundació. La caiguda de la glacera i l’enorme massa de fang i roques que va baixar per la vall van bloquejar parcialment un curs al Tibet i van formar un nou llac natural. Les autoritats nepaleses van alertar al matí d’una possible ruptura i van demanar a veïns, viatgers i rescatistes que s’allunyessin tant com poguessin de les riberes i busquessin zones altes més segures.
El cabal del riu va augmentar lleugerament al matí, però l’alerta es va aixecar a primera hora de la tarda sense que es registrés una nova gran riuada. Les autoritats xineses van indicar després que el risc disminuïa gradualment i que les operacions de rescat a la zona de Gyirong podien seguir. Un primer grup de 21 bombers xinesos va aconseguir arribar a la tarda al lloc fronterer de Gyirong, un dels punts més castigats per l’allau.
Entre 14.000 i 15.000 efectius de seguretat i salvament treballen al llarg de més de 100 quilòmetres de curs arrasat. La destrucció de carreteres, ponts i xarxes de comunicació complica les tasques de rescat. Nacions Unides calcula que 35 ponts per a vehicles, 45 passarel·les per als vianants i més de 40 quilòmetres de carreteres han quedat destruïts o greument malmesos.
Un dels punts més delicats està situat en un projecte hidroelèctric de Trishuli. L’Exèrcit nepalès mirava ahir d’evacuar un centenar de treballadors atrapats en un túnel, de difícil accés per l’acumulació del fang i els despreniments. Durant la jornada van ser rescatats diversos supervivents, i uns 350 treballadors i residents de la mateixa instal·lació ja havien sigut evacuats en helicòpter i mitjançant operacions terrestres.
Petició d’ajuda
El Govern nepalès ha demanat a l’Índia i la Xina 42 ponts portàtils per restablir al més aviat possible les connexions terrestres amb les zones més afectades. L’Índia va enviar ahir una primera estructura juntament amb tècnics especialitzats i prepara més material d’emergència, equips mèdics i assistència per a rescats en túnels.
La riuada també va castigar amb força el sistema hidroelèctric, una infraestructura clau per al Nepal. El torrent d’aigua va malmetre una dotzena de centrals operatives i al voltant de 15 projectes en construcció als corredors dels rius Bhote Koshi i Trishuli.
A les dificultats per trobar supervivents s’hi afegeix la identificació de les víctimes: almenys 393 cadàvers encara no s’han identificat als dipòsits de cadàvers.
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