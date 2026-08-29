Contra un escorxador
Una regidora de la CUP denuncia centenars de comentaris masclistes després de publicar un vídeo a les xarxes
El seu missatge acumula més de mig miler de respostes, la majoria de contingut sexista sobre la roba que vesteix o l’estètica que s’atribueix a la formació per la qual és regidora a Moià
El Periódico
La regidora de la CUP a Moià (Barcelona) Lakshmi Roset ha denunciat haver rebut centenars de comentaris masclistes a les xarxes socials després de la publicació d’un vídeo seu a X parlant sobre l’escorxador del municipi, informa Efe.
La publicació, en la qual Roset denunciava que s’havia produït un abocament de sang al carrer al pas d’un camió procedent de l’escorxador i criticava el projecte d’ampliació d’aquesta instal·lació, s’ha omplert de centenars de comentaris sobre l’aspecte físic de la regidora i la seva roba, així com els d’altres usuaris de la xarxa social que surten en la seva defensa i critiquen els comentaris masclistes realitzats.
«Normalment no responc els missatges, però el problema és que no només va sobre mi; moltes dones se senten condicionades, no només a exposar-se a les xarxes socials, sinó per participar activament», ha denunciat la regidora en un missatge a X.
«Hem d’acabar amb la xacra del masclisme per poder ser lliures de veritat», ha afegit.
La CUP de Moià també ha condemnat els comentaris: «La violència masclista i racista i la islamofòbia no ens arronsaran en absolut. Ho sentim pels que ens volen arraconats i anecdòtics. Continuarem en primera línia als carrers, places, camps, boscos i ajuntament. No passaran», assenyala.
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