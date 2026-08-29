Nou curs polític
Illa encarrega als consellers agilitzar mesures en educació, habitatge i dependència abans del 2027
El Govern preveu que el nou cicle electoral que s’obrirà amb les municipals pot complicar els pactes amb ERC i els Comuns a partir de l’any que ve
Illa s’alia amb les diputacions per lluitar contra els incendis forestals: «No retallarem ni un euro en emergències»
Illa promet complir el finançament malgrat els que «atacaran sense escrúpols» Catalunya
Sara González
El temps apressa. El compte enrere per a leseleccions municipals del maig del 2027 ja està en marxa i, a mesura que s’acosti la data, més embolicat serà el panorama polític per teixir pactes. Amb aquesta lectura sobre el nou curs polític que arrenca aquesta setmana, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encarregat als consellers que estrenyin l’accelerador en els pròxims quatre mesos per encarrilar carpetes rellevants de la legislatura i lleis que necessitin del vot d’ERC i els Comuns al Parlament. Educació, habitatge i dependència, a més de la seguretat, estan assenyalades en vermell a l’agenda de prioritats del Govern.
«Aquest govern anirà al gra», va deixar clar aquest divendres davant el Govern per complet, reunit al Monestir de les Avellanes per fixar l’estratègia del nou curs. El temps que falta per anar a les urnes sol ser inversament proporcional als incentius que tenen els partits per arribar a acords, així que el que busca el president és esprémer el termini de relativa treva que tingui per davant.
Amb la batalla per l’alcaldia de Barcelona en l’horitzó, els socialistes preveuen que hi ha risc que els republicans, la secretària general dels quals, Elisenda Alamany, competirà amb Jaume Collboni a la capital catalana, posin fre al recolzament que, fins ara, han garantit a l’Executiu en minoria d’Illa. Més encara si es complica l’aprovació del model de finançament al Congrés. També els Comuns, que fins ara han tret pit de marcar-li el pas al Govern en matèria d’habitatge, necessitaran marcar perfil propi davant el cicle electoral que s’obre. Per això fonts de l’Executiu expliquen que les seves grans apostes començaran a exhibir-se a partir del debat de política general de finals de setembre.
La gota malaia del conflicte educatiu
En paral·lel a l’ordre d’executar ràpidament uns pressupostos que es van aprovar amb la meitat de l’any ja consumida, el president vol donar una accelerada al seu programa. Una de les urgències més immediates que l’ocuparà en els pròxims dies és la vaga de professors d’inici de curs, el dia 8 de setembre. La consellera d’Educació, Esther Niubó, anunciarà dilluns més mesures amb la mirada posada a garantir una tornada a l’escola assossegada.
Però més enllà de l’aturada, el que busca Illa és sufocar de manera definitiva una crisi que, després de 25 vagues en el curs passat, perjudica la gestió de la qual vol fer bandera. S’ha de veure com, perquè el Govern reivindica haver posat un import «històric» de 2.700 milions sobre la taula per millorar salaris i condicions a les aules. L’Executiu veu en el fet que hi hagi eleccions sindicals al març una oportunitat per tenir nous interlocutors amb qui establir unes noves bases de diàleg i replantejar qüestions de fons de l’actual sistema.
L’embolic de la compra especulativa
També preocupa al president l ’accés a la vivenda, el principal problema que assenyalen els ciutadans quan se’ls pregunta. Al final del mandat haurà de donar compte de quants pisos assequibles ha aconseguit i de si les mesures de contenció dels preus han donat els seus fruits. Una de les patates calentes per resoldre és la llei per limitar la compra especulativa, que va rebre un revés del Consell de Garanties Estatutàries perquè el seu dictamen, malgrat no ser vinculant, assenyala que contravé la Constitució i l’Estatut.
El Govern està disposat a mantenir la filosofia de la llei pactada amb els Comuns, ERC i la CUP, que és que l’habitatge tingui un ús residencial preferent, però no a jugar-se-la als tribunals. Així que caldrà veure com es reorienta la norma i en quins terminis després d’haver-ho intentat per la via urgent. No és menor com es resolgui l’embolic, tenint en compte que aquesta llei va ser el principal pacte perquè el grup de Jéssica Albiach li donés el ‘sí’ als pressupostos. En tot cas, l’Executiu sí que espera poder lluir la llei per accelerar la construcció de vivenda protegida per la via de reconvertir baixos i oficines i densificar terrenys pendents de desenvolupar urbanísticament, una altra norma pactada també amb els Comuns.
Reduir l’espera de les ajudes
A la Generalitat tenen també detectat el cansament creixent que hi ha entre una part no menor de la població que espera rebre l’ajuda per dependència. Passar dels 400 dies de mitjana a no més de 60 s’ha convertit en «estratègic» per al Govern, motiu pel qual ha ordenat concentrar esforços perquè el Pla Cura compleixi aquest objectiu promès que els usuaris esperen amb l’aigua de maig. També es posarà el focus en els pròxims mesos en com aturar la xacra de la pobresa infantil, a més d’assumir una vegada per totes la gestió de l’ingrés mínim vital, i a continuar intensificant mesures en matèria de seguretat i l’augment d’efectius dels Mossos. En aquesta carpeta de la seguretat inclou també els plans davant les emergències, com el protocol de gestió dels boscos per fer front als incendis forestals firmat aquest divendres amb les diputacions.
El que persegueix de fons Illa és que en aquest cicle electoral el seu lema sobre la «prosperitat compartida» tingui una traducció tangible en la vida dels ciutadans i el tinguin en compte a l’hora d’anar a les urnes. En un any en què el PSOE se la juga en les generals, el Govern del PSC a Catalunya persegueix fortificar-se no només davant les municipals, sinó també amb la vista posada en les catalanes del 2028.
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