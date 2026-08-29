El president Salvador Illa es mostra ferm en aplicar el qüestionat PLATER des de "el diàleg i el consens"
El cap de l'executiu planteja multiplicar per tres l'energia solar i eòlica abans del 2030 durant la visita al parc solar d'Alcarràs
Regió7/ACN
El president de la Generalitat, Salvador Illa, apel·la al "diàleg" i al "consens" sobre el Pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica (PLATER), però remarca la "determinació" de l'executiu per tirar-lo endavant. "El Govern prendrà les decisions que hagi de prendre. No es pot permetre aturar-se", ha dit Illa des del parc fotovoltaic d'Alcarràs en motiu de la posada en funcionament el primer semestre de l'any. "Petroli no en tenim, sol i aire, sí", ha insistit Illa. En el marc de la visita al parc fotovoltaic a Alcarràs, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha apuntat que preveuen que a partir del 2027 es comencin a construir 100 MW més de potència instal·lada, que se sumaran als 300 MW ja fets.
Illa ha reivindicat el parc fotovoltaic d'Alcarràs, el més gran que hi ha a Catalunya, com a "exemple" de projecte verd de "consens", el mateix que ha dit que necessita el Plater, tot i advertir que l'executiu "no s'aturarà" a l'hora de tirar-lo endavant. Davant les reticències dels municipis, el president de la Generalitat ha demanat tenir una "conversa pública assenyala i respectuosa", tot escoltant el criteri dels tècnics. "Serem capaços de fer-ho", ha confiat.
Illa ha comparat l'impacte sobre el paisatge d'aquest tipus d'instal·lacions, com la d'Alcarràs, al que van causar en el seu moment els envasaments en el seu moment. Tanmateix, ha subratllat que "es tracta de triar on es fan" i ha reivindicat que són "compatibles" amb l'agricultura.
El president de la Generalitat de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha assegurat aquest matí, que des del Govern “apostarem fort” pels parcs solars, de manera que “el 2030 hem de multiplicar per tres i el 2050 per 12 la potència de les energies renovables”. Així mateix ha augurat que en àmbits com les bateries d’energia solar “serem pioners”.
El cap de l’Executiu, acompanyat de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat aquest matí el parc solar d’Alcarràs, amb motiu de la seva entrada en funcionament. Ha destacat que “aquest és el parc més gran que hi ha a Catalunya i que ens permet donar un salt, pràcticament multiplicar per dos, quan estigui tot desenvolupat, l'energia fotovoltaica instal·lada”.
En aquesta mateixa línia, Salvador Illa ha explicat que a aquest parc “hi ha 300 MW la potència instal·lada” i ha assenyalat que n’hi hauran 100 més, arribant a un total de 400 MW. També ha fet notar que s’instal·laran bateries, per tal de “poder allargar fins a 4 hores més l’energia acumulada quan se’n vagi el sol”.
En l’acte també ha intervingut la consellera Paneque, qui ha subratllat que el parc d’Alcarràs és un dels projectes que “expliquen millor que la direcció de la transició energètica que ha pres el Govern de Catalunya té molt més a veure amb el treball i amb fets relacionats amb la indispensable preservació del bé comú, més que no pas amb els grans anuncis”.
En aquest sentit, ha coincidit a posar de relleu la importància del consens i ha assenyalat que “la transició energètica que impulsa el Govern de Catalunya també té a veure, i molt, amb un compromís climàtic, amb l’oportunitat, la necessitat, d’arribar a la sobirania energètica i amb la consolidació del lideratge econòmic del nostre país”. “Cada projecte com aquest, ens acosta una mica més a tots aquests propòsits”, ha conclòs.
Projecte d'emmagatzematge de l'energia l'any que ve
Per la seva banda, Paneque ha defensat que el sol ha "d'ajudar a una transició (verda) que és del tot necessària". Davant el "neguits" dels pobles per la implantació de projectes de renovables, la consellera de Territori ha defensat que "val la pena l'entesa". "La tendència en renovables comença a canviar. Es pot combinar ambició, escala i consens", ha insistit.
Sobre el parc fotovoltaic a Alcarràs, Paneque ha dit que esperen que a partir del 2027 comenci la construcció de 100 MW més, que se sumen als 200 MW de Solaria i 100 MW d'Ignis que estan en funcionament des del primer semestre de l'any. També ha detallat que s'impulsarà "una nova perspectiva" l'any que ve per permetre l'emmagatzematge d'aquesta energia amb bateries.
El director Solaria a Catalunya, Lluís Valle, ha reivindicat que el parc suposa gairebé la meitat de la potència elèctrica fotovoltaica per a la venda a Catalunya. L'empresa ha fet una inversió de 105 milions d'euros en la instal·lació. "Queda molt camí per recórrer. Catalunya pot i ha de jugar un paper central en la transició energètica", ha assenyalat.
Finalment, l'alcalde d'Alcarràs, Jordi Castany, ha expressat el "compromís" del municipi amb l'energia verda. "Ens provoca un canvi de paisatge, però hem d'explicar a la gent que no va en contra de res. O depenem del petroli, de països amb règims de poder dubtosos, o de la nostra pròpia energia", ha afirmat Castany, que ha defensat que calen recursos per "minimitzar" l'impacte paisatgístic que impliquen els projectes. ¡
La protesta
Amb la visita d'Illa i Paneque al parc fotovoltaic d'Alcarràs, una quinzena de persones han protestat a les portes de la instal·lació. Convocats per Lleida contra la MAT, Plataforma l'Horta de Lleida i Pobles Vius, han denunciat que "no és una transició, és una especulació" i han portat pancartes com 'Alcarràs, pel·lícula de terror' i han denunciat un "fraccionament il·legal".
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