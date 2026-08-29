El ‘carnisser de Bòsnia’
Sèrbia enterrarà amb honors d’Estat el criminal de guerra Mladic
Només una minoria de partits d’esquerra es distancia obertament de l’exgeneral
Irene Savio
Ratko Mladic, l’exgeneral serbobosnià i criminal de guerra finat dijous a la presó de la Haia, serà enterrat amb honors d’Estat per Sèrbia. "El general era un general i els protocols, en aquests casos, són coneguts", va argumentar el ministre de Justícia, Nenad Vujic.
La mort de Mladic –mentre complia cadena perpètua dictada per la justícia internacional pel genocidi de Srebrenica i el setge de Sarajevo– ha reobert velles ferides entre les seves víctimes, però, sobretot, ha evidenciat que el discurs ultranacionalista serbi continua viu. Líders nacionalistes i mitjans de comunicació, van lamentar la mort i van construir un relat de victimització sobre la decisió del tribunal de la Haia de no concedir-li l’arrest domiciliari. Els mitjans progovernamentals van amplificar les afirmacions de polítics nacionalistes que Mladic va ser "assassinat" pel tribunal de la Haia perquè no va ser traslladat a Belgrad per rebre atenció mèdica, com van demanar els seus advocats.
L’excepció van ser partits de l’oposició d’esquerra, que van expressar solidaritat amb les famílies de les víctimes de Mladic.
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