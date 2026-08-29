La sortida de Maduro del poder
Trump anuncia un «històric» acord petroler amb Veneçuela amb concessions al sector privat dels EUA de fins a un segle
«L’acord petroler més gran de la història mundial», el va definir el magnat, perquè permet el «control majoritari» sobre «més de 65.000 milions de barrils de reserves provades
Abel Gilbert
«¡Els Estats Units d’Amèrica acaba de tancar un acord amb Veneçuela: l’acord petroler més gran de la història mundial! ». Donald Trump va saludar a Truth Social l’«històric» amb el Govern provisional que encapçala Delcy Rodríguez, que consolida les posicions de la Casa Blanca després de la intervenció militar del 3 de gener que va posar fi als anys de Nicolás Maduro en el poder. Els EUA s’asseguren, segons Trump, «control majoritari» sobre «més de 65.000 milions de barrils de reserves provades». Això suposa dues vegades les reserves de cru al seu propi país, cosa que «augmenta considerablement el nostre subministrament de petroli i reduirà substancialment els preus de la gasolina per a tots els nord-americans a llarg termini». Una de les propostes contempla una concessió de fins a 100 anys, segons fonts citades per Bloomberg.
El multimilionari republicà es va encarregar a recordar els passos que van desembocar en l’anunci. Sota la seva «direcció», el secretari d’Estat, Marco Rubio, i el secretari de Guerra, Pete Hegseth, «en estreta col·laboració amb la molt respectada presidenta interina», Delcy Rodríguez, i «a través d’una aliança amb el sector privat», han aconseguit el domini sobre la principal rúbrica exportadora veneçolana. La definició de Rodríguez com a «molt respectada» cap d’Estat té un efecte revulsiu doble; a l’interior del que queda del chavisme, encara perplex davant del nivell d’articulació econòmica i política entre Washington i Caracas, i, d’altra banda, l’heterogeni camp opositor. Les paraules del magnat coincideixen amb el retorn a Veneçuela d’Omar González, la mà dreta de María Corina Machado. A l’aterrar, el dirigent va dir que només està preparant el terreny per a la tornada al país sud-americà de la premi Nobel de la pau 2025, que encara no pot digerir l’aliança entre Trump i Rodríguez ni el fet d’haver sigut desplaçada de les negociacions que el «rodriguisme» porta endavant amb un sector de l’oposició que encapçala Dinorach Figuera.
Conseqüències del 3 de gener
Si la caiguda de Maduro va tenir olor de petroli, el present ha intensificat aquesta aroma en què la política, l’economia i la guerra van trobar el seu punt de confluència. No casualment, Trump va nomenar Hegseth com a part del triumvirat que va aconseguir l’entesa que involucraria la Faixa de l’Orinoco i camps històrics al voltant del llac de Maracaibo. La premsa nord-americana havia reportat prèviament que una Oficina de Capital Estratègic del Pentàgon, creada el 2022 per dirigir capital privat sectors crítics, s’encarregaria d’administrar la possible inversió.
Segons Wall Street Journal, Chevron Corp. i Halliburton Co es troben a prop de tancar acords multimilionaris per impulsar la producció veneçolana. La primera de les multinacionals busca afegir dos camps de petroli pesant a les seves tres empreses conjuntes que comparteix amb l’estatal Pdvsa. Rubio va dir que en el seu conjunt l’acord redundarà en inversions pròximes als 100.000, amb els consegüents «milers de llocs de treball ben remunerats» que impulsaran «la reconstrucció de l’economia» d’un país on convergeixen dos col·lapses, el que havia provocat el conflicte intern i les enormes pèrdues derivades del terratrèmol del 24 de juny. El que ha passat, va remarcar el secretari d’Estat, ha posat en evidència «com l’audaç política exterior del president Trump» materialitza l’objectiu dels «Estats Units primer» que regeix la política exterior des de començaments del 2025.
Als analistes no li va passar inadvertit que l’anunci fet pel magnat republicà tingués lloc poques hores després que Bloomberg consignés que Veneçuela avalua abandonar l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP).
Trump ha apostat per Rodríguez, vicepresidenta fins al 3 de gener, perquè ha funcionat com a garant dels acords amb els EUA que, va dir, seran beneficiosos per a la mateixa Veneçuela, a la qual va augurar un «èxit tremend i una gran prosperitat». Rubio es va pronunciar també de manera exultant i va parlar d’una «gran victòria» per als dos pobles. De moment, l’horitzó de prosperitat dibuixat per Trump i Rubio no es reflecteix en la vida quotidiana dels veneçolans. La matriu de la desigualtat, accentuada per anys de sancions econòmiques que van ser suspeses per tres mesos a causa del sisme però que encara no s’han aixecat per complet, continua sent la regla per a la majoria de la població.
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