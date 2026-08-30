La sortida de Maduro del poder
Delcy Rodríguez defensa l’acord amb Trump i insisteix que el petroli continuarà sent propietat de Veneçuela
«De res serveix tenir les nostres reserves petrolieres sota terra», va dir la «presidenta encarregada»
Abel Gilbert
Al caure la nit de dissabte, amb bona part del país a les fosques a causa d’una nova apagada, les televisions que van poder encendre’s i els telèfons degudament carregats van poder seguir la intervenció de Delcy Rodríguez. La «presidenta encarregada» va intentar fixar la posició del Govern provisional sobre l’acord amb els Estats Units que permetrà a aquest país tenir el control del 22% de les reserves veneçolanes, cosa que representa uns 65.000 milions de barrils de petroli. «Veneçuela conserva la propietat i la sobirania sobre els seus recursos, alhora que recorre al capital i la tecnologia per impulsar la recuperació d’una indústria estratègica greument afectada per les sancions».
Rodríguez va voler oferir llum a una entesa marcada per l’opacitat, segons diferents economistes, enmig d’un país a les fosques. L’entesa que havia anunciat divendres passat Donald Trump, de manera exultant, permetrà a Veneçuela «una inversió de més de 100.000 milions de dòlarsi més de 209.000 milions de dòlars en tributs per a l’Estat». La renda petroliera, va assegurar la presidenta interina, permetrà garantir millors ingressos, serveis públics sòlids, sanitat, educació i una bona xarxa viària.
«Cada part aporta allò que pot fer millor», va afirmar, en resposta a les crítiques d’alguns sectors del chavisme històric, que consideren que es tracta d’un acord asimètric. Veneçuela «aporta, segons Rodríguez, petroli, indústria i l’experiència dels seus treballadors, Estats Units aporta capital i tecnologia per desenvolupar els actius». L’acord té una vigència d’un quart de segle. Aquesta informació no va ser inclosa en el primer comunicat del Palau de Miraflores. «Tot això permetrà impulsar la recuperació del país».
Si l’era de Nicolás Maduro, «segrestat» el 3 de gener passat per un comando militar nord-americà, es va caracteritzar per la retòrica nacionalista en matèria d’hidrocarburs, Rodríguez, que fins aquell moment era la seva vicepresidenta, es va permetre en l’al·locució sabatina passar de pàgina. «De res serveix tenir les nostres reserves petrolieres sota terra únicament perquè aparegui en una estadística, quan no podem convertir-lo i traduir-lo en desenvolupament per a Veneçuela».
Suport del partit oficial
Mentrestant, el Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV) va decidir tancar files amb la «presidenta interina», arxivant també les seves antigues arengues. La direcció partidària va assegurar que «fidel al seu compromís històric amb la sobirania nacional i el benestar del poble, expressa el seu ple suport a la companya Delcy Rodríguez, presidenta encarregada de la República, davant els acords firmats amb el govern dels Estats Units en matèria energètica». Segons la cúpula del partit, aquest acord permet superar l’impacte de les sancions econòmiques imposades per Washington. «Es tracta d’aprofitar totes les eines possibles, dins del marc constitucional per posar les nostres immenses reserves d’hidrocarburs al servei del desenvolupament nacional». El document conclou amb un nou lema: «La pàtria es defensa i es reconstrueix amb l’esforç de tots».
«Entreguista»
Prèviament, Manuel Quevedo, exministre de Petroli i expresident de PDVSA entre el 2017 i el 2020, havia qualificat l’acord de «vergonyós», mentre va criticar les actuals autoritats per no difondre la informació pertinent. «Ah, la inversió semàntica deu estar a tot drap… Demà sortiran a dir que serà el súmmum per al país… El Dubai del Carib, doncs! Ens prenen per imbècils. ¡I ens pixen els peus també! », va assenyalar el militar retirat a X, que el 2019 havia sigut sancionat pel primer Govern de Trump. Els analistes descarten que Quevedo hagi parlat a títol personal. «Certament, passarà a la història per entreguista i per obrir les portes al nou colonialisme dels EUA. Un acord d’esquena al país, evidentment inconstitucional, que cedeix el control del territori i del petroli a una potència estrangera. Una altra emboscada, ens en vam haver d’assabentar per Trump».
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