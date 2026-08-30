Tragèdia a Àsia
Els morts per la riuada al Nepal pugen a 682
Localitzats amb vida dos dels tres espanyols que estaven desapareguts
María Mondéjar
Els equips d’emergència continuaven ahir amb les tasques de rescat al Nepal i el Tibet xinès, castigats dimecres per una riuada catastròfica que ha deixat 682 morts (675 al territori nepalès) i prop de 3.000 desapareguts, segons els últims balanços oficials. Mentrestant, milers d’efectius treballaven contra rellotge per localitzar possibles supervivents i recuperar els cossos que podrien haver quedat sepultats sota tones de fang, que ja comença a endurir-se i dificulta les tasques de recerca.
L’últim balanç publicat ahir per l’Autoritat Nacional per a la Reducció i Gestió del Risc de Desastres (NDRRMA) fixava en 675 els cossos trobats en territori nepalès, la major part localitzats al sud del país, a Chitwan i Nawalparasi est, on l’aigua i les pedres van arrossegar les víctimes. A aquesta xifra s’hi afegeixen els set morts reportats per la Xina al comtat tibetà de Gyirong.
Recerca difícil
Així mateix, l’organisme nepalès va xifrar en 2.418 les persones que continuaven registrades com a incomunicades o desaparegudes, entre les quals 589 ciutadans estrangers i 933 treballadors de projectes hidroelèctrics de la zona.
Els treballs de recerca i rescat, tant al Nepal com al Tibet, avancen amb dificultats a causa dels greus danys provocats a les carreteres, ponts i xarxes de comunicació, que mantenen isolades o amb accés limitat a nombroses àrees. S’hi suma, a més, la saturació dels dipòsits de cadàvers i el ràpid deteriorament dels cadàvers recuperats als rius, que ha portat a impulsar una presa massiva de mostres de l’ADN abans de sepultar els cossos.
Els equips nepalesos van començar ahir a gestionar la disposició final dels cossos trobats al riu Trishuli que no han sigut identificats ni reclamats, com una mesura d’emergència per evitar una descomposició més àmplia. Les autoritats van habilitar una àrea a Devghat, al centre del Nepal, on sepultaran els cadàvers després d’haver-los assignat nombres que facilitin a les famílies recuperar les restes si posteriorment en confirmen la identitat, segons van informar fonts policials. Per fer-ho, el Govern nepalès va sol·licitar assistència internacional en matèria forense i de conservació de cadàvers, així com el desplegament d’equips tècnics per mirar de rescatar centenars de treballadors que es tem que estan atrapats en túnels negats de les centrals hidroelèctriques de la conca.
Espanyols rescatats
Entre les persones desaparegudes després de la riuada hi havia espanyols, i els equips de rescat ja en van localitzar dos, segons va informar ahir la Junta de Turisme del Nepal. Divendres, el Ministeri d’Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, dirigit per José Manuel Albares, havia situat en tres el nombre d’espanyols amb un parador que es desconeixia. Aquell mateix dia, però, es va confirmar, la localització del primer.
A Exteriors s’insisteix que l’ambaixada d’Espanya a Nova Delhi (l’Índia) i el consolat honorari d’Espanya al Nepal, juntament amb el Consolat General d’Espanya a Pequín (la Xina), segueixen atentament la situació i fan gestions amb les autoritats locals. n
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