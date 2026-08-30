Feijóo acusa el president de "tancar per vacances" i abandonar els ceutins
El líder del PP qualifica d’"indignant" que l’Executiu hagi deixat "desemparat" l’Exèrcit davant els immigrants
Paula Pérez
El PP va donar ahir el tret de sortida a un nou curs polític que serà decisiu. El 2027 hi haurà eleccions en diverses comunitats autònomes i municipals, però, sobretot, els populars es juguen fer el salt a la Moncloa. El president del partit, Alberto Núñez Feijóo, va conjurar els seus, un any més, a la Carballeira de San Xusto, al municipi de Pontevedra de Cerdedo-Cotobade, per agafar l’impuls polític necessari no només per guanyar els pròxims comicis nacionals, perquè amb això no n’hi haurà prou, sinó "per guanyar-los amb contundència". Va assegurar que està "preparat" i va advertir que quan governi emprendrà "la reconstrucció més gran des de la Transició".
"Està tot malmès. No serà una simple substitució, sinó que trencarem democràticament la decadència a la qual ens ha conduït aquest Govern. Hi haurà canvi profund de dalt a baix", va prometre. Feijóo va fer un repàs per l’Espanya "apagada, calcinada i envaïda" que deixa el Govern de Sánchez. Però va ser la situació de Ceuta la que va acaparar les crítiques. El líder del PP va acusar l’Executiu d’"abandonar" aquesta ciutat autònoma després de l’entrada massiva d’immigrants procedents del Marroc.
"Hem tingut un Govern absent, tancat per vacances, va deixar la música de l’estiu i va abandonar Ceuta", va censurar el dirigent del PP. Va recriminar a l’Executiu que tardés un mes a actuar i que quan ho va fer va ser "per copiar les propostes" dels populars. "Per prendre mesures a Ceuta van tardar un mes; per robar van tardar uns dies", va ironitzar.
Però va advertir que això tindrà "conseqüències". Així, va anunciar que el PP es personarà en la causa oberta a l’Audiència Nacional en la qual s’està investigant l’entrada d’immigrants a Ceuta. "Els responsables de l’abandonament hauran de comparèixer i retre comptes davant la justícia", va advertir.
Fugida de militars
Feijóo va carregar també contra el Govern per "deixar venut" l’Exèrcit. Va recordar l’emboscada que va parar un grup d’immigrants a un vehicle militar i en el qual van resultar ferits els quatre ocupants. "Veure fugir l’Exèrcit del nostre país perquè no té capacitat per defensar-se dels immigrants a Ceuta és indignant per a la nostra nació", va lamentar.
A això se sumen "les mentides", en al·lusió a les contradiccions entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, i la resta del Govern sobre el paper dels serveis d’intel·ligència. I per això va reclamar la compareixença de la presidenta del CNI al Senat perquè "digui la veritat sobre quan van avisar, què van concretar i què en sabia el Govern".
I davant la "frivolitat i la incompetència" de l’Executiu, Feijóo va fer un al·legat a favor dels ceutins. "Ceuta i Melilla són tan espanyoles com la Carballeira de San Xusto, com Madrid, Barcelona o Bilbao", va proclamar. Per això, va explicar que el 2 de setembre, que és el Dia de Ceuta, viatjarà allà. A la tarda Feijóo participarà a Madrid en les protestes convocades pels ajuntaments en suport a aquesta ciutat.
"No són territoris de segona, no són perifèria, no són una peça a negociar; som nosaltres, és la nostra responsabilitat", va proclamar davant els aplaudiments dels assistents, entre els quals hi havia, a més d’Alfonso Rueda (president de la Xunta), l’expresident del Govern Mariano Rajoy, el secretari general del partit, Miguel Tellado, i el president del Senat, Pedro Rollán, al costat d’altres càrrecs del partit.
L’acte a Cerdedo-Cotobade va servir per escalfar motors de cara a un intens any electoral. Feijóo creu que el "sanchisme ja està acabat i ara només queda certificar la seva defunció". El líder del PP veu el canvi "més a prop" i va assegurar que ell està preparat "per donar a Espanya el que es mereix". "No vull arribar a la Moncloa pel fracàs del sanchisme, sinó perquè sé el que s’ha de fer i ho faré", va proclamar mentre pposava sobre la taula el seu currículum de gestor. "No soc nou, no necessito inventar-me com a personatge", va assenyalar.
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