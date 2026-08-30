Apunt
No hi ha pau a Ucraïna
Rafael Vilasanjuan
Cada vegada hi ha menys indicis que Vladímir Putin pugui acabar guanyant la guerra a Ucraïna i, no obstant, res fa pensar en un acord de pau, tal com ha anat a demanar aquesta setmana el director de la CIA, John Ratcliffe, en la primera visita del cap dels espies americans a Moscou des que va començar la invasió.
La guerra continua activa i si ha posat res de manifest és la resiliència d’Ucraïna i la seva capacitat, tot i tenir menys exèrcit i encara menys arsenal. Però les dades no acompanyen la travessia de Putin cap a Kíiv. L’últim any, l’exèrcit rus tot just ha avançat poc més de 100 quilòmetres quadrats, si fa no fa com l’extensió de la ciutat de Barcelona, però en zones rurals deshabitades i deixant pel camí la vida d’uns 6.000 soldats cada mes.
No és que Ucraïna s’hagi convertit en una potència militar; les baixes també són sensibles a les seves files i entre població civil. Continua sent terriblement vulnerable als atacs aeris i als míssils balístics, ja que la guerra a l’Iran ha traslladat una bona part dels paraigües de defensa americans, que tant necessiten, a la zona d’Ormuz. Això esplica la visita del primer ministre britànic Andy Burnham a Zelenski, també aquesta setmana, amb la promesa d’informació i suport per a la defensa en míssils de llarg abast, com els que llança l’Exèrcit rus, dia sí, dia també.
Ucraïna resisteix. La pregunta és: ¿Putin té cap altra sortida? Difícilment podrà refer les baixes amb més reclutament i la crítica interna a aquesta guerra augmenta a Moscou fins al punt que, quan falta un mes per a les eleccions parlamentàries a Rússia, el Tribunal Suprem ha prohibit que es presenti l’únic partit que s’oposa a la guerra, Iàbloko, i ha sentenciat un dels seus dirigents a 11 anys de presó per proposar un alto el foc.
Per això, tot i que el missatge del cap de la CIA denota la voluntat americana d’iniciar un procés de pau, el més probable és que Putin intensifiqui la violència i, tot i que no guanyi terreny a Ucraïna, manté Europa i l’OTAN en suspens, el seu altre gran objectiu.
- La Cuina d'en Tikus es corona com el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central al Joc de Cartes
- Obre un nou espai d’oci a la urbanització Bellavista de Manresa
- Àlex de Juan, del grup que fa el seguiment del llop a la Catalunya central: 'El llop crearà problemes, però hi ha fórmules perquè convisqui amb els ramats
- Mor un excursionista de 26 anys en precipitar-se per un pendent mentre feia una ruta per la Vall de Boí
- Aldana (49 anys) i Martín (45 anys) viuen sense sous fixos a la muntanya: «Nosaltres no arribàvem a final de mes ni a pagar el lloguer»
- Un cotxe s’encasta contra sis vehicles estacionats a Manresa
- El nou espai d’oci a la Bellavista de Manresa inquieta els veïns
- El cardiòleg José Abellán alerta dels riscos d’un consum que l’OMS considera insegur fins i tot en petites quantitats