Per suborns
Lenín Moreno, expresident de l’Equador, condemnat a 5 anys de presó
El Periódico
L’expresident de l’Equador Lenín Moreno (2017-2021) va ser condemnat divendres passat per un tribunal a cinc anys de presó per suborn, al determinar que va rebre suborns per viabilitzar el finançament de la construcció de Coca Codo Sinclair, la central hidroelèctrica més gran del país, a càrrec de l’empresa xinesa Sinohydro.
Un tribunal del Cort Nacional de Justícia (CNJ) el va declarar culpable i li va imposar el màxim de la pena, a més d’ordenar la seva "incapacitat perpètua per a l’acompliment d’exercir càrrec públic", informa Efe.
Els jutges van dir que l’empresa xinesa va pagar recursos milionaris a un cercle empresarial que després van ser distribuïts a diverses societats i persones, inclòs fins i tot el nucli familiar de l’exmandatari.
Els fets van tenir lloc quan Moreno era el vicepresident de l’exmandatari Rafael Correa en el període 2007-2017.
20 imputats més
A més de Moreno, en aquest cas estaven imputades 20 persones més, entre les quals la seva dona, Rocío González; la filla Irina, els germans Edwin i Guillem; la cunyada Marta González; el seu amic Conto Patiño, i l’exambaixador de la Xina Cai Runguo, que també van ser declarats culpables.
González, la seva filla i la resta de la família van ser condemnats a dos anys i sis mesos de presó; mentre Patiño i l’exambaixador xinès van rebre els mateixos cinc anys que Moreno. Només a una persona se li va ratificar la seva innocència.
Els jutges van acceptar la teoria de la fiscalia, que va acusar l’exmandatari, la seva família i el seu cercle més pròxim de rebre més d’un milió de dòlars d’un total de 76 milions de dòlars en suborns que la companyia xinesa Sinohydro va pagar perquè la construcció de la hidroelèctrica, amb una potència de 1.500 megawatts, es pogués portar a terme amb finançament de l’Eximbank.
- La Cuina d'en Tikus es corona com el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central al Joc de Cartes
- Obre un nou espai d’oci a la urbanització Bellavista de Manresa
- Àlex de Juan, del grup que fa el seguiment del llop a la Catalunya central: 'El llop crearà problemes, però hi ha fórmules perquè convisqui amb els ramats
- Mor un excursionista de 26 anys en precipitar-se per un pendent mentre feia una ruta per la Vall de Boí
- Aldana (49 anys) i Martín (45 anys) viuen sense sous fixos a la muntanya: «Nosaltres no arribàvem a final de mes ni a pagar el lloguer»
- Un cotxe s’encasta contra sis vehicles estacionats a Manresa
- El nou espai d’oci a la Bellavista de Manresa inquieta els veïns
- El cardiòleg José Abellán alerta dels riscos d’un consum que l’OMS considera insegur fins i tot en petites quantitats