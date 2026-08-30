Judici a Washington
Maduro difon una fotografia seva a la presó
«Envio aquestes fotos com un petit regal a tots els meus nets i netes, als nens i nenes, i a tota la gent noble que ens estima», assegura a la xarxa social X
Europa Press
El compte oficial de Nicolás Maduro a la xarxa social X ha publicat noves imatges del dirigent veneçolà durant el seu tancament als Estats Units, amb aspecte animat i com un «petit regal d’amor i esperança», per a la seva família en particular.
«Envio aquestes fotos com un petit regal a tots els meus nets i netes, als nens i nenes, i a tota la gent noble que ens estima», resa un dels missatges en el compte del mandatari, capturat pels Estats Units el gener d’aquest any després d’una operació militar a Caracas i traslladat a una presó de Nova York mentre és jutjat per narcoterrorisme, conspiració per importar cocaïna i possessió d’armes de guerra.
«Vull que sàpiguen que estem ferms, amb el cor ple de l’amor de vostès, aquest amor que ens arriba convertit en oració, en acció permanent, en solidaritat i en recolzament veritable. Gràcies infinites per cada paraula, per cada gest, per cada benedicció», ha afegit el president veneçolà en els seus missatges que acompanyen les fotos. Totes les imatges tenen data del 25 de juny del 2026.
«Cilia i jo els abracem per sempre, amb l’ànima posada en vostès i amb la fe intacta en Déu. Déu proveirà. Veneçuela renaixerà», ha conclòs.
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- Mor un excursionista de 26 anys en precipitar-se per un pendent mentre feia una ruta per la Vall de Boí
- L’espectacle de drons de diumenge de la Festa Major de Manresa serà un dels més grans que ha fet CroStars Aerial
- Un cotxe s’encasta contra sis vehicles estacionats a Manresa
- Mor a Uganda als 34 anys el rei més jove del món: va accedir al tron amb només tres anys
- El cardiòleg José Abellán alerta dels riscos d’un consum que l’OMS considera insegur fins i tot en petites quantitats
- Festa Major de Manresa 2026: què fer aquest dissabte 29 d'agost?
- Aldana (49 anys) i Martín (45 anys) viuen sense sous fixos a la muntanya: «Nosaltres no arribàvem a final de mes ni a pagar el lloguer»