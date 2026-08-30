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Als 82 anys

Mor Carlos Espinosa de los Monteros, expresident d’Iberia

Carlos Espinosa de los Monteros. | MARIO RUIZ

Carlos Espinosa de los Monteros. | MARIO RUIZ

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El Periódico

Madrid

L’aristòcrata i empresari Carlos Espinosa de los Monteros va morir ahir als 82 anys. Va ser president d’Iberia i va desenvolupar gran part de la seva carrera en l’administració pública i al sector corporatiu, en què va treballar en la projecció internacional d’Espanya. Nascut el 18 de març del 1944 a Madrid, va ser el IV marquès de Valtierra i era pare de l’exdirigent de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

La fundació Atenea, vinculada al seu fill, va confirmar-ne la defunció, va traslladar les condolences i va destacar-ne la trajectòria com "una figura exemplar, professional i compromès que deixa una empremta inesborrable i un llegat que seguirà viu en els qui van tenir la fortuna de compartir viatge amb ell".

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Es va llicenciar en Dret per la Universitat Complutense i en Administració d’Empreses per ICADE; uns anys més tard es va treure oposició a funcionari del cos de Tècnics Comercials i Economistes de l’Estat. Després d’una etapa al sector privat, presidint empreses de referència com Mercedes Benz Espanya, va ser nomenat pel Consell de Ministres primer Alt Comissionat del Govern per a la Marca Espanya. Va estar en el càrrec entre el 2012 i el 2018, des d’on liderar l’estratègia per coordinar i potenciar la reputació i imatge exterior del país.

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