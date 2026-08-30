A prop de Zúric
Un mort i cinc ferits en un tiroteig durant una rave a Suïssa
La policia ha obert una investigació i continua buscant l’autor dels trets
Els fets han tingut lloc a l’hipòdrom d’Aarau, on s’estima que hi havia unes 3.500 persones
El Periódico
Un tiroteig ha deixat una persona morta i cinc ferides la nit de dissabte a diumenge durant una rave celebrada a l’hipòdrom d’Aarau, al nord de Suïssa, a prop de Zúric, segons ha informat la policia cantonal. La policia encara busca l’autor dels trets.
«Segons les primeres constatacions, els trets efectuats aquesta nit a la zona de Schachen, a Aarau, han deixat un mort i cinc ferits, alguns d’ells de gravetat. Continua la recerca dels autors, de moment desconeguts», va anunciar a X la policia del cantó d’Aarau, que va afegir que «els possibles mòbils, així com les circumstàncies exactes dels fets, encara han d’aclarir-se».
«Una ràfega de trets»
El diari suís Blick va indicar en la seva pàgina web que els trets es van produir abans de les 03:00 (01.00 GMT), en el marc de l’«Aarauer Rave», una festa anual de música techno que va reunir unes 3.500 persones a l’hipòdrom d’Aarau entre les 15.00 de dissabte i les 02.00 de diumenge. Segons el diari, un testimoni va assegurar haver sentit «una ràfega de trets».
Testimonis van declarar al mateix mitjà que els trets es van produir al voltant de les 2.30 h, mentre la rave continuava i que, després de creure inicialment que es tractava de focs artificials, nombroses persones es van refugiar posteriorment en un gimnàs pròxim.
Una veïna d’Aarau va publicar a les xarxes socials un vídeo de carrers deserts en què se senten de fons el que semblen ser nombrosos trets.
Segons la premsa, un helicòpter de l’ Exèrcit suís va ser desplegat a la capital del cantó d’Argovia, a més de nombrosos policies, equips de rescat i personal sanitari.
La policia cantonal d’Argovia va indicar que havia «obert una investigació» i va demanar a la població que «es mantingués allunyada de la zona». També va sol·licitar a qualsevol persona que disposés de vídeos o fotografies que els enviés a través del seu compte d’Instagram.
«El perímetre al voltant de l’hipòdrom, la piscina i el camp esportiu està acordonat en una àmplia zona. La policia demana a la població que es mantingui allunyada d’aquest sector. Com a mesura de precaució, la policia reforça la seva presència fins i tot fora d’Aarau», va indicar així mateix a X.
Un periodista d’AFP va observar agents de policia armats desplegats a l’autopista fins a 30 quilòmetres del lloc dels trets.
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