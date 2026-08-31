Nova etapa al país caribeny
Delcy Rodríguez defensa el pacte petroler de Veneçuela amb Trump
"De res serveix tenir les nostres reserves petroleres sota terra", va dir en un discurs a la televisió la presidenta encarregada
Abel Gilbert
Al caure dissabte a la nit, i amb part del país a les fosques a causa d’un tall d’energia, les televisions que van poder encendre’s i els telèfons carregats van seguir la intervenció de Delcy Rodríguez. La presidenta encarregada va intentar fixar la posició del Govern provisional sobre l’acord amb els EUA que li permetrà controlar el 22% de les reserves veneçolanes, uns 65.000 milions de barrils de petroli. "Veneçuela conserva la propietat i la sobirania sobre els seus recursos, mentre utilitza capital i tecnologia per palanquejar la recuperació d’una indústria estratègica durament colpejada per sancions".
Rodríguez va voler oferir llum a una entesa que va estar marcada per l’opacitat, segons diferents economistes. L’entesa que havia anunciat Donald Trump, de manera exultant, permetrà a Veneçuela "una inversió de més de 100.000 milions de dòlars i més de 209.000 milions de dòlars en tributs per a l’Estat". La renda petroliera, segons va assegurar la governant interina, permetrà garantir millors ingressos, serveis públics robustos, salut, educació i vialitat.
"Cada part aporta allò que pot fer millor", va dir, sortint al pas de les crítiques a un acord asimètric que van venir de sectors del chavisme històric. Veneçuela aporta, segons Rodríguez, petroli, indústria i l’experiència dels seus treballadors, els EUA aporten capital i tecnologia per desenvolupar els actius. L’acord té una vigència d’un quart de segle. "Tot això permetrà palanquejar la recuperació del país".
Maduro es mostra a la presó
Si l’era Nicolás Maduro –que ahir va difondre en el seu compte oficial de X una foto seva a la presó, amb data de 25 de juny, com a "regal d’amor i esperança"–, es va caracteritzar per la retòrica nacionalista en matèria d’hidrocarburs, Rodríguez es va permetre girar full respecte això: "De res serveix tenir les nostres reserves petroleres sota terra únicament perquè aparegui en una estadística, quan després no podem convertir-lo i traduir-lo en desenvolupament per a Veneçuela".
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