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Dimiteix Tomás Carrión, número dos de Núria Parlon a la conselleria d’Interior
Fonts de la conselleria atribueixen a motius personals la renúncia del fins ara secretari general del departament per reincorporar-se a la seva antiga plaça de funcionari
Niubó relleva el seu número 2 i anuncia tres expedients disciplinaris després del fiasco de PISA
Sara González
El fins ara secretari general del Departament d’Interior, Tomás Carrión, ha dimitit del seu càrrec, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO. Es tracta del número dos de Núria Parlon, que des del principi de la legislatura ha exercit de mà dreta de la consellera. Fonts de la conselleria confirmen la seva sortida, que atribueixen a una decisió personal per reincorporar-se a la seva antiga plaça com a funcionari. La sortida de Carrión transcendeix just el mateix dia en què la consellera d’Educació, Esther Niubó, ha cessat el seu número dos per l’error en les proves PISA.
Fa diversos dies que Carrión va traslladar la seva decisió de no continuar. La cúpula d’Interior agraeix la tasca que ha exercit durant aquests dos anys i destaca especialment la seva contribució a la reorganització del departament. Abans de fer el salt al Govern, Carrión era director de Seguretat Ciutadana, Espai Públic i Medi Ambient a l’Ajuntament de Santa Coloma amb Parlon d’alcaldessa. Forma part del cercle de dirigents de confiança de la consellera durant la seva etapa com a alcaldessa que va fer el pas amb ella a Interior. Biòleg de formació, la seva figura va estar estretament vinculada al projecte de transformació i renaturalització del riu Besòs.
El relleu del cap dels Mossos
La dimissió de Carrión es produeix a les portes del relleu del comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquius, que es jubila a l’octubre. A Interior fa mesos que preparen un relleu que posarà a prova els equilibris mantinguts fins ara. La intenció de la consellera Parlon és que una comissària estigui al capdavant de la pròxima direcció dels Mossos i ja hi ha algun nom proposat que ha de ser validat. No obstant, els canvis pensats no afectaran únicament el cap dels Mossos sinó bona part de la cúpula, ja que està previst l’ascens de diversos intendents a comissari.
La intenció dels responsables d’Interior és que el canvi sigui consensuat i no generi divisió interna dins del cos, com ha passat quan han designat altres comissaris caps. El mandat d’Esquius ha estat caracteritzat per tornar els Mossos a l’activitat policial, allunyada de la política, després dels anys convulsos del procés sobiranista i les seves seqüeles.
En aquest sentit, s’ha notat la mà de Trapero i els comandaments policials afins amb l’aplicació de dispositius específics d’ordre públic, com el Daga o el Kanpai, l’objectiu del qual era garantir la seguretat de la ciutadania de Catalunya. Parlon ha pogut treure pit dels grans èxits policials, amb un notable descens dels delictes, gràcies a l’aplicació d’aquestes mesures policials als carrers diàriament.
Ara, s’espera que el relleu al capdavant de la policia catalana aconsegueixi «certa naturalitat i certa tranquil·litat», com va declarar Parlon a EFE en una entrevista en la qual també va elogiar la tasca de Trapero com «un valor afegit» a Interior. Falta per veure si l’equilibri de poder es manté amb els nous canvis tant al Departament com a Mossos. Des de l’oposició, però, ERC, Junts, els Comuns i la CUP han reclamat la sortida de Trapero per polèmiques com la infiltració d’agents dels Mossos en una assemblea de docents. Aquest mateix dilluns ha sigut el líder dels republicans, Oriol Junqueras, que l’ha tornat a reclamar.
Els canvis fins ara
La marxa de Carrión és la segona sortida que es produeix d’un secretari general del Govern d’Illa des que va començar el mandat, ja que aquest mateix dilluns la consellera Niubó ha anunciat el cessament de Teresa Sambola com a secretària general d’Educació. L’únic canvi rellevant que s’havia produït fins ara a la cúpula de la Generalitat havia sigut a la conselleria de Drets Socials, on el mes de juliol passat Raúl Moreno, fins aleshores número dos del departament, va ser nomenat conseller en substitució de Mònica Martínez Bravo. Després d’aquest moviment, el president va deixar clar que no és partidari, almenys ara per ara, d’una remodelació del Govern.
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