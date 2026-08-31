Energia verda
Illa defensa el seu pla de renovables, que té 12.000 al·legacions
El cap del Govern va inaugurar dissabte a Alcarràs el parc solar més gran de Catalunya
Promet que el PLATER s’implantarà «amb diàleg i amb consens, parlant amb tothom»
El Periódico
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va inaugurar dissabte el parc solar més gran de Catalunya, instal·lat a Alcarràs, i va defensar el pla d’energies renovables del Govern (PLATER), que ha provocat les crítiques de municipis i entitats socials. Amb motiu de la seva entrada en funcionament, Illa va visitar aquest parc, que té 300 megawatts de potència instal·lada i que pròximament en sumarà uns 100 més, de manera que multiplicarà per dos l’energia fotovoltaica instal·lada a Catalunya més enllà de l’autoconsum.
El complex està format per vuit parcs i suma 500 hectàrees sembrades de plaques solars, que està previst que s’ampliaran fins a més de 650 hectàrees, l’equivalent a uns 900 camps de futbol o la meitat de la superfície de la ciutat de Barcelona.
La nova potència instal·lada permet duplicar la capacitat de generació de tots els parcs instal·lats fins ara a tot Catalunya. "És un salt de nivell molt important", va emfatitzar Illa en la intervenció després de recórrer les instal·lacions, acompanyat de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, l’alcalde d’Alcarràs, Jordi Castany, i el director de l’empresa Solaria a Catalunya, Lluís Vall. Aquesta corporació ara com ara ha fet una inversió de 105 milions d’euros a la zona.
El president va remarcar que Catalunya s’ha "distret" els últims anys en el desplegament de les energies renovables –i va assenyalar que el 2025 només un 21% de l’electricitat produïda en sòl català procedia d’energies netes, mentre que la mitjana a Espanya va ser del 50%– , però va emfatitzar la seva determinació per accelerar la transició ecològica.
Autonomia energètica
"¿Volem tenir dependència exterior en energia o apostar per l’autonomia energètica? Podem. No tenim petroli, però sí sol i aire", va destacar. El president va prometre "diàleg" i "consens" amb el PLATER, per implementar-lo "parlant amb tothom". "Però el Govern prendrà les decisions que hagi de prendre, perquè Catalunya no es pot permetre aturar-se", va afegir.
Malgrat anar endarrerida en el desplegament de les renovables, Illa ha posat en valor l’aposta de Catalunya pels camps de bateries –com el que en un futur també s’instal·larà en aquest recinte– per emmagatzemar aquest tipus d’energies i així poder-ne subministrar a la nit amb la potència generada durant el dia.
Per desplegar les energies renovables, el Govern elabora el Pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica (PLATER) de Catalunya, que en el tràmit d’informació pública ha rebut més de 12.000 al·legacions. Ha provocat el rebuig de més de 300 ajuntaments, consells comarcals i entitats socials. En sentit contrari, l’Ajuntament d’Alcarràs, que rep uns ingressos de quatre milions d’euros derivats de les obres, hi està a favor.
Justament aquesta setmana hi va haver una petita protesta contra el PLATER davant el monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer (Lleida), on el Govern es va reunir amb l’objectiu de preparar el nou curs polític. Illa va reconèixer que projectes com aquest parc causen un "impacte paisatgístic", però va remarcar que és compatible amb l’agricultura.
En aquest sentit, el president va defensar que el PLATER pretén localitzar "el 2% de territori de Catalunya que es necessita per col·locar energies renovables" i va reafirmar la voluntat del Govern de fer-ho "escoltant alcaldes i representants dels agricultors". El president, que va voler traslladar suport públic als tècnics del Govern que han elaborat el PLATER, es va mostrar del tot convençut que hi podrà haver un debat "educat, respectuós i informat" sobre aquesta qüestió.
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