Crisi migratòria
Junqueras avisa que Catalunya no pot acollir «infinitament» i reclama al Govern que assumeixi la seva «responsabilitat» a Ceuta
El president d’ERC reclama de nou el relleu de Trapero com a director general dels Mossos, però evita fer el mateix amb consellers per evitar que les seves demandes es converteixin en una «subhasta» pública.
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Carlota Camps
El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha defensat que Catalunya no pot negar l’«ajuda» en la crisi migratòria a Ceuta, però ha avisat que hi ha «límits» i que no hi pot haver un augment «infinit» de població. «Si hi ha un nen o una nena en situació de necessitat i no l’ajudéssim en lloc d’humans seríem monstres», ha defensat en roda de premsa, però ha advertit que el mercat de l’habitatge, el transport públic o la disponibilitat d’aigua actual a Catalunya no permetrien segons quin creixement. Tot i que ha evitat establir un límit concret, i ha reconegut que hi pot haver diferències entre els partits polítics, el republicà ha sentenciat: «És evident que infinitament no pot ser».
No obstant, més enllà del paper de Catalunya en aquesta qüestió, Junqueras ha recordat que la responsabilitat d’aquesta crisi és del Govern, ja que la competència de vigilar i protegir les fronteres és seva, i ha carregat contra la gestió de la crisi feta fins al moment. Els republicans consideren que el Govern hauria d’haver actuat de manera «més ràpida i eficaç» davant aquesta crisi. «De la mateixa manera que van entrar milers de persones i no hauria d’haver passat, hi ha milers de persones a la platja i no hi haurien de ser», havia advertit ja a primera hora del matí Junqueras en una entrevista a Catalunya Ràdio, en la qual també va titllar d’«anomalia geogràfica i històrica» la situació de Ceuta i Melilla.
L’avís del PSC i la responsabilitat del Marroc
Després d’aquestes declaracions, el PSC ha optat per respondre amb cautela al ser preguntat per la referència de Junqueras sobre la capacitat d’acollida que té Catalunya. La portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha deixat caure com a advertència que no es pot caure en «temptacions de la dreta i la ultradreta». No obstant, ha assegurat que «escoltaran» les propostes de la resta de partits, particularment dels republicans per ser socis del Govern, però que la seva aposta és per la «integració, la cooperació i la defensa dels drets humans».
Moret ha esquivat qualsevol crítica a la gestió que ha fet el Govern de Pedro Sánchez sobre la crisi a Ceuta i ha insistit que la situació és complexa i d’«emergència», fins al punt de «posar a prova» l’acció governamental. En tot cas, ha assenyalat l’oposició del PP i Vox, que considera que ha quedat «retratada» la seva «falta de sentit d’Estat».
Els Comuns, per contra, en la mateixa línia que Sumar, han continuat insistint que el Marroc té «responsabilitat» en l’arribada dels milers de migrants a Ceuta i ha lamentat que Sánchez ho estigui «exculpant». La coordinadora del partit, Candela López, sí que ha defensat el trasllat a la Península dels migrants fins que es resolgui el seu expedient. També Junqueras ha posat en dubte que es pugui eximir el Marroc de tota responsabilitat. «Al Marroc és molt difícil que passi alguna cosa sense que el seu Govern ho sàpiga, perquè dedica molts recursos a intentar controlar la seva societat i a saber-ho tot», ha alertat.
Dimissió de Trapero
Però al marge de la crisi migratòria, Junqueras també ha aprofitat la primera roda de premsa després de l’aturada vacacional per reclamar de nou al Govern de la Generalitat un acord per millorar l’educació a Catalunya, i per criticar la gestió de l’Executiu en aquest assumpte. Tot i que durant la compareixença no ha demanat cap cessament o relleu en el Govern de la Generalitat, sí que ho havia fet durant l’entrevista a Catalunya Ràdio, en la qual va tornar a reclamar el cessament del director general de la policia catalana, Josep Lluís Trapero.
El líder republicà va evitar demanar públicament al president Salvador Illa una remodelació del Consell Executiu i assenyalar els consellers que considera que haurien de ser rellevats, ja que va justificar que seria convertir la qüestió en una «subhasta» i un «espectacle». No obstant, va donar per fet que era necessari fer alguns canvis i va voler apuntar directament Trapero: «El director general de la policia s’ha de canviar: un policia no pot fer de polític». No és la primera vegada que els republicans reclamen la sortida de Trapero. De fet, ja ho van exigir uns mesos abans de l’aturada estiuenca, quan es va conèixer que agents de la policia catalana s’havien infiltrat en una assemblea de professors.
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