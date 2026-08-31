Millora del sistema escolar
Junqueras reclama "voluntat política" al president en Educació
El líder d’ERC respon a l’entrevista a Illa a EL PERIÓDICO i afirma que hi ha decisions sobre l’escola "que no poden esperar"
El Periódico
El president d’ERC, Oriol Junqueras, va advertir ahir al president de la Generalitat, Salvador Illa, que hi ha decisions en educació "que no poden esperar i es poden portar a terme demà mateix". "Només falta voluntat política", va assenyalar Junqueras en un missatge a la xarxa social X en resposta a l’entrevista d’Illa a EL PERIÓDICO, en què afirmava que Catalunya té els recursos per abordar de manera progressiva una millora del sistema.
"Estem convençuts que cal un gran acord en educació", va assenyalar Junqueras, i va afegir que aquest ha de ser "estable", ha d’anar "més enllà d’una legislatura" i ha d’implicar "forces democràtiques, experts, agents socials, equips directius, sindicats i comunitat educativa".
"Catalunya necessita menys retrets i més acords útils i solucions que es compleixin", va dir Junqueras. El republicà va remarcar que comparteix amb Illa "la necessitat de prendre decisions per millorar la qualitat educativa a mitjà i llarg termini", però va reclamar canvis ara perquè "el sistema educatiu ho reclama i el país ho necessita".
En l’entrevista amb aquest diari, Illa va afirmar que Catalunya té els recursos per millorar el sistema educatiu de manera "progressiva" i va allargar la mà per abordar més reformes amb els sindicats, però amb "sentit comú i responsabilitat": "No es pot passar del 0 al 10". El president va remarcar que l’educació "requereix una reflexió a fons" i, davant la convocatòria de vaga de professors per al primer dia del curs escolar, va demanar que el debat s’abordi amb "visions i aportacions constructives, sentit comú, responsabilitat i garantint el respecte a tots els drets: de vaga, d’educació i de mobilitat".
"Hi ha coses per millorar i el Govern té voluntat de millora, però ho farem tocant de peus a terra. No es pot passar del 0 al 10 sense passar abans per l’1, pel 2, pel 3... No es poden demanar impossibles", va emfatitzar.
Segons Illa, "si hi ha una actitud de responsabilitat, de serenitat i de sentit comú", Catalunya "té els recursos, i més si aconseguim tirar endavant el finançament, per poder abordar de manera progressiva una millora substancial i un replantejament de l’àmbit educatiu".
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