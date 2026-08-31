TRIBUNALS
La justícia indaga com Plus Ultra va aconseguir parar la investigació del rescat
Tono Calleja Flórez
La Secció Tercera de la Sala Penal de l’Audiència Nacional ressalta en una interlocutòria del 23 de juliol la rellevància de la intervenció de l’exsecretari de Plus Ultra Santiago Fernández Lena "en l’estratègia a seguir" per l’aerolínia després d’iniciar-se en un jutjat de Madrid la investigació del rescat de 53 milions de diners públics a l’aerolínia, en la qual hi ha imputat l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero en una peça separada.
L’expresident de Plus Ultra Julio Martínez Sola va arribar a enviar missatges a altres imputats en els quals al·ludia a la suposada creació d’un "Kitchen Gabinet", la finalitat del qual era "tallar" la investigació de la titular del Jutjat d’Instrucció número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, sobre la concessió de l’ajuda pública. D’aquesta manera consta en un informe de la Unitat de Delictes Econòmics i Financers (UDEF) del Cos Nacional de Policia (CNP), al qual ha tingut accés aquesta redacció.
Fonts dels investigats asseguren que, quan en els missatges deien que havien de "tallar" l’assumpte, en realitat es referien a portar a terme una estratègia jurídica amb la contractació d’un advocat de prestigi. De fet, defensen que no van arribar a tenir cap contacte amb la magistrada Collazos o amb la fiscal del cas. Neguen qualsevol irregularitat sobre això.
Però en un informe de la UDEF s’afirma que en una conversa del 24 de maig el que llavors era principal accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, va reenviar a Santiago Fernández Lena uns missatges que el també lletrat Miguel Palomero havia escrit sobre el procediment judicial que se seguia al Jutjat número 15 de Madrid, en relació amb l’ajuda pública a Plus Ultra Líneas Aéreas SA, "i en els quals deixava entreveure que hi podria tenir influència al manifestar: ‘La fiscal en cap és amiga’", assenyala literalment el document policial.
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