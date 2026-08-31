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Marta Clari, nova secretària general de la Conselleria d’Educació i FP en substitució de Sambola

Psicòloga i pedagoga social, fins ara era gerent de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona

La psicòloga i pedagoga social Marta Clari

La psicòloga i pedagoga social Marta Clari

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Regió7

La psicòloga i pedagoga social Marta Clari serà la nova secretària general de la Conselleria d’Educació i FP de la Generalitat, en substitució de Teresa Sambola, que ha estat destituïda del càrrec, segons ha avançat l’Ara i han confirmat fonts del Govern a aquest diari.

Clari, que serà nomenada aquest dimarts, era fins ara gerent de l’Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Entre les seves diferents responsabilitats a l’Administració local, ha estat responsable de Cultura del Districte de Nou Barris, gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona i gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).

Entre el 2019 i el 2023 va ocupar la gerència de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament, una estructura de la qual depenia el Consorci d’Educació de Barcelona.

Clari tindrà al davant la tasca d’iniciar una nova etapa en la «acceleració del camí cap a l’excel·lència educativa», segons ha afirmat la consellera Niubó, que aquest dilluns ha anunciat la destitució de Sambola i l’obertura d’un expedient disciplinari a dos funcionaris i un alt càrrec de la conselleria arran del fiasco de PISA, que ha deixat Catalunya sense resultats avaluables sobre el nivell d’aprenentatge de l’alumnat.

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Tot i desvincular la destitució d’aquesta crisi, la consellera ha assenyalat que vol afrontar la segona part de la legislatura amb un reforç del departament i de les direccions generals.

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