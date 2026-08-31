Interior
Junqueras torna a exigir el relleu de Trapero com a director general dels Mossos
El president d’ERC evita demanar públicament una remodelació de consellers: «No volem fer un espectacle»
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Carlota Camps
El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha tornat a reclamar al Govern de la Generalitat el cessament del director general de la policia catalana, Josep Lluís Trapero. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Junqueras ha evitat demanar al president Salvador Illa una remodelació del Consell Executiu i assenyalar els consellers que considera que haurien de ser rellevats, ja que ha justificat que seria convertir la qüestió en una «subhasta» i un «espectacle», però sí que ha tornat a assenyalar Trapero. «El director general de la policia s’ha de canviar: un policia no pot fer de polític», ha sentenciat.
No és la primera vegada que els republicans assenyalen Trapero i reclamen la seva sortida. Ho van exigir ja uns mesos abans de l’aturada estiuenca, quan es va conèixer que agents de la policia catalana s’havien infiltrat en una assemblea de professors.
Justament, a les portes de l’inici del curs escolar, que començarà dilluns vinent amb una jornada de vaga ja convocada, Junqueras ha reclamat de nou un acord «de llarg abast» que permeti un «model estable» d’educació a Catalunya. «El món educatiu no pot ser un camp de batalla entre consellers. El sistema no necessita noves lleis, necessita pau i realisme», ha sentenciat.
A principis d’agost, després del fiasco del Govern amb les proves PISA, el líder d’ERC ja va proposar crear un comitè d’experts per assessorar la Conselleria d’Educació a implementar millors polítiques. La seva aposta, que segons ha explicat ja ha compartit personalment amb l’Executiu, és que tingui un mandat de 12 anys i que estigui format per persones de prestigi al sector educatiu, amb o sense trajectòria política prèvia, elegits de manera consensuada pels partits polítics i validats pel Parlament.
«Ceuta i Melilla són una anomalia»
Finalment, sobre la crisi migratòria a Ceuta, Junqueras ha defensat que Catalunya «ajudi», però ha avisat que hi ha «límits» i que no hi pot haver un «augment il·limitat de la població», a la comunitat, perquè ha assegurat que ni el mercat de l’habitatge, ni el transport públic, ni tampoc la disponibilitat d’aigua actual ho permeten. A més, el president d’ERC ha al·legat que la responsabilitat d’aquesta crisi és del Govern, ja que la competència de vigilar i protegir les fronteres és seva.
També ha afirmat que Ceuta i Melilla són una «anomalia geogràfica i històrica». «Cap altre país té una plaça o una ciutat en un altre continent», ha rematat.
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