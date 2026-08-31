Preveu esgotar la legislatura
Sánchez s’obre només a un «avanç tècnic» de les generals i insisteix en la seva intenció de tornar a presentar-se
El cap de l’Executiu descarta fer canvis en el Govern per a la recta final de la legislatura, i per tant, forçar dimissions per la gestió de la crisi a Ceuta
Iván Gil
El president del Govern, Pedro Sánchez, manté la seva intenció d’esgotar la legislatura i s’obre només a un «avanç tècnic» respecte a la data de les generals. Després de descartar-se el denominat ‘superdiumenge’ electoral, sense fer coincidir per tant les generals amb les municipals i autonòmiques del mes de maig vinent, el cap de l’Executiu ha evitat donar més pistes sobre les seves intencions. Això sí, s’ha mostrat contrari a l’argument d’algunes veus dins de la seva formació que entenen que els afavoreix anar a les urnes de municipals i autonòmiques després de les generals. «Obvien que en les passades generals el PSOE va treure millor resultat que en les autonòmiques», va replicar el cap de l’Executiu aquest dilluns durant una entrevista a la cadena SER.
Sánchez ha tornat a insistir en la seva intenció de presentar-se a la reelecció l’any vinent. «Si el meu partit vol», va matisar, per assegurar que ho farà «amb les mateixes ganes» que el 2019. En aquest punt va argumentar que no està en joc la «alternança», sinó una «involució» que va atribuir als actuals postulats del PP i Vox i contra la qual es va comprometre a «lluitar perquè no es doni al nostre país».
Sense la intenció de fer canvis en el Govern per a recta final de la legislatura, i descartant per tant forçar dimissions per la gestió de la crisi a Ceuta, Sánchez ha obert el marc temporal per a la presentació dels Pressupostos. El seu compromís és que se substanciaran «l’any 2026». Fins ara, a l’Executiu s’havien referit a la intenció de presentar-los en temps forma. Això és, abans del 30 de setembre, com marca la Constitució.
A més de la crisi a Ceuta, l’Executiu s’enfronta en l’arrencada d’aquest curs polític a una complexa situació judicial per la qual fins i tot s’entreveu una hipotètica imputació del PSOE per finançament irregular. «Fa mesos que analitzen els comptes del PSOE. «El PSOE no s’ha finançat irregularment», ha defensat després de relleu un exercici de «transparència» amb la posada a disposició de «totes les factures» des del 2017.
Joies de Zapatero
Novament va defensar la innocència de l’expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, i reiterat el seu «suport». Sobre la falta d’explicacions sobre les joies trobades al seu despatx, es va limitar a avançar que «em va dir que mostraria la legalitat d’aquestes en seu judicial», reconeixent diverses converses entre tots dos.
Pel que fa a les causes contra el seu germà, David Sánchez, i dona, Begoña Gómez, va deixar anar directament una mena de persecució judicial. Sobre el primer, es va referir fins i tot a una sentència «injusta» que no s’hauria produït «sense ser germà de». Mateix qüestionament que respecte a la causa de la seva dona:«Estic convençut que està en una causa judicial no per ser Begoña Gómez, sinó dona del president del Govern».
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