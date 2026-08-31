Crisi migratòria
Sánchez confirma l’aprovació en el Consell de Ministres d’un pla amb 168 milions per a la recuperació de Ceuta
S’aprovarà un altre decret amb la llista d’espais per a la reubicació dels migrants que encara segueixen als carrers, imprescindible per accelerar les repatriacions
Iván Gil
El Consell de Ministres preveu aprovar aquest dimarts un pla d’ajuts a Ceuta dotat amb 168 milions d’euros. La finalitat és recuperar la normalitat i revitalitzar la situació generada durant l’últim mes arran de l’entrada massiva d’uns 72.000 migrants. Pedro Sánchez ha confirmat l’aprovació d’aquest pla durant una entrevista aquest dilluns a la cadena SER, apuntant que també tindrà un reflex per a Melilla pel que fa a les bonificacions per a empresaris.
Després de la creació del comandament únic per gestionar la crisi a la ciutat autònoma, el Govern també ha incrementat els recursos humans i econòmics per accelerar la creació de places d’acollida i accelerar els tràmits d’identificació i incoació d’expedients. En els pròxims dies, segons les xifres aportades pel president del Govern, està previst elevar fins a les 6.000 les places d’acollida i acabar així amb la situació dels migrants que encara es mantenen als carrers de la ciutat autònoma.
El Govern ha sol·licitat a la UE ajuts econòmics d’emergència i aquest mateix divendres el Ministeri d’Interior avançava la petició a Brussel·les del suport de Frontex per al dispositiu de triatge de les persones migrants que es mantenen a Ceuta. Després de descartar en un primer moment aquesta ajuda, Espanya s’ha decantat per sol·licitar-la formalment a la Comissió Europea. No només a l’Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes (Frontex), sinó també a Europol. En concret, es reclama que reforcin el dispositiu posat en marxa per fer front a la gestió del triatge i posterior tramitació dels expedients personals de les persones immigrants que encara es mantenen a Ceuta de manera irregular.
El Consell de Ministres aprovarà també un altre decret amb la llista d’espais per a la reubicació dels migrants que encara segueixen als carrers. Després de diversos desacords amb el govern ceutí presidit per Juan Jesús Vivas, es va arribar a un consens per a la seva elecció durant l’última reunió del comitè de situació. Per a això, el Govern va retirar la seva proposta inicial centrada en l’ús de poliesportius pel rebuig del govern ceutí.
La intenció de l’Executiu és habilitar d’urgència 2.000 noves places. Segons les xifres aportades pel cap de l’Executiu, el nombre de migrants menors a Ceuta és de 1.200. Uns 300 menys de l’última xifra aportada pel comandament únic, fruit d’expurgar les dades. El nombre de migrants que encara romanen a la ciutat autònoma és d’uns 5.000, tot i que el govern de la ciutat autònoma ha calculat que podria ser gairebé el doble.
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