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La UDEF ja ha confiscat en el cas Plus Ultra 490.000 euros en metàl·lic, 564.000 euros a Miami, rellotges per 240.000 euros i les joies de Zapatero

Anticorrupció ha demanat al jutge que reclami a la joieria Ansorena un informe ampliatori sobre la taxació de les peces que van ser requisades a l’expresident

L’empresari Julio Martínez Martínez a la seva arribada a l’Audiència Nacional, el 21 de juliol del 2026, a Madrid (Espanya).

L’empresari Julio Martínez Martínez a la seva arribada a l’Audiència Nacional, el 21 de juliol del 2026, a Madrid (Espanya). / Eduardo Parra - Europa Press

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Tono Calleja Flórez

MADRID

La investigació desenvolupada pels agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) del cas Zapatero ha permès descobrir que els imputats amagaven 490.000 euros en metàl·lic i 564.000 euros en una oficina bancària de Miami (EUA). A aquesta suma caldria afegir-hi les joies i els rellotges trobats al despatx de l’expresident del Govern (1,3 milions d’euros), al carrer de Ferraz de Madrid, i a l’habitatge del financer neerlandès Simon Verhoeven, a Palma de Mallorca (240.000 euros), respectivament.

Aquests són, un per un, els descobriments fets fins ara en el cas Plus Ultra i en la peça separada en què està investigat José Luis Rodríguez Zapatero:

Julio Martínez Sola, 171.000 euros

Julio Martínez Sola, 171.000 euros

La Unitat de Delictes Econòmics i Financers (UDEF) va trobar l’11 de desembre del 2025 durant el registre del xalet que ocupava a Alcobendas (Madrid) l’expresident de Plus Ultra Julio Martínez Sola un total de 171.000 euros en diferents bitllets. En concret, 107.000 euros en bitllets de 100 i 200 euros i 75.175 dòlars (64.000 euros),segons consta a les actes d’entrada i registre elaborades per la Policia, a les quals ha tingut accés aquesta redacció.

Julio Martínez Martínez.

Julio Martínez Martínez.

Julio Martínez Martínez, el presumpte testaferro de Rodríguez Zapatero amagava 286.070 euros en metàl·lic, que havia repartit en diversos paquets i llocs tan diferents com una bossa de golf o una caixa de vasos. Además, Martínez Martínez desarrolló con una de sus empresas “una operación de cobro de divisas transfronteriza” por un importe de 181.037 euros, según consta en un informe de 9 de junio.

Santiago Fernández Lena, 31.675 euros

Santiago Fernández Lena, 31.675 euros

El que va ser secretari de Plus Ultra Santiago Fernández Lena va entregar als agents de la UDEF de manera «voluntària 31.675 euros en efectiu que guardava en una caixa de sabates que l’investigat va entregar traient-la de la seva habitació», segons especifica l’acta de registre de la seva vivenda.

Miami, 564.000 euros

Miami, 564.000 euros

La entidad financiera Boreal Capital Management bloqueó en Estados Unidos 653.874 dólares a la ‘offshore’ denominada Landside Holdings, LTD, de Islas Vírgenes Británicas, que la UDEF atribuye al entramado mercantil liderado presuntamente por José Luis Rodríguez Zapatero, según especifica un escrito dirigido al juez José Luis Calama por el letrado Bernardo del Rosal, que en esos momentos ejercía la defensa del presunto testaferro del expresidente.

El considerat «lloctinent» de Zapatero afirma en l’escrit que aquests fons no estaven dipositats en un compte corrent al seu nom, sinó que pertanyien a «una mercantil de la qual és titular de les seves participacions socials, el nom del qual és: Landside Holdings, LTD». «Aquests fons estan en l’actualitat bloquejats, no podent el meu client disposar d’aquests tret de per liquidar el compte», completava el defensor.

La UDEF revela que el denominat «Grup Zapatero» va crear aquesta empresa a les Illes Verges britàniques per representar el desembre del 2020 al Banc de Desenvolupament Econòmic i Social de Veneçuela, dependent del Ministeri d’Economia i Finances, la titular del qual entre setembre del 2020 i 2024 era l’ara presidenta encarregada del país sud-americà, Delcy Rodríguez. L’instructor ha remès una comissió rogatòria als EUA per determinar l’origen dels fons trobats a Miami.

Zapatero, joies per 1,3 milions

Zapatero, joies per 1,3 milions

La taxació de les 56 joies que la UDEF va descobrir en una maleta a l’oficina que José Luis Rodríguez Zapatero té al madrileny Carrer de Ferraz situa el seu valor de mercat en 1.323.915 euros. La fiscal d’Anticorrupció Elena Lorente ha demanat a l’instructor José Luis Calama que reclami a la joieria Ansorena un informe ampliatori al qual ja va entregar sobre la taxació de les peces.

També vol que es determini la data delregal institucional«que segons Zapatero constitueixen les joies mitjançant un estudi que miri d’ aclarir quan van ser engastades les pedres precioses a cada una de les peces.

240.000 euros amb rellotges de luxe

240.000 euros amb rellotges de luxe

Anticorrupció va vincular l’empresari neerlandès Simon Verhoeven amb «activitats de blanqueig» mitjançant «la venda de rellotges de luxe per imports superiors a 240.000 euros». Així consta en un escrit en què revela que la informació aportada per França i Suïssa concreta les connexions de la presumpta xarxa de blanqueig del cas Zapatero.

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«Per a les activitats de blanqueig s’ha pogut utilitzar la venda de rellotges de luxe per la societat Wailea Art & Collectables SA, administrada per Simon Verhoeven la societat espanyola Exclusividades Vagu SL, possible filial de la veneçolana Exclusividades Vagu CA», completa la fiscalia en l’escrit.

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