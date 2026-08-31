Accident
Vuit morts i 17 desapareguts en el naufragi d’un ferri a prop de Xipre
El Periódico
Un ferri catamarà amb 267 persones a bord va naufragar ahir davant la costa del nord de Xipre. En el succés, considerat la catàstrofe marítima més gran que ha patit mai pel país, van morir vuit persones, segons va confirmar el ministre de Transport de l’autoproclamada República Turca del Nord de Xipre, Erhan Arikli. Si bé els equips de salvament van rescatar la majoria de passatgers, 17 persones continuaven desaparegudes al tancament d’aquesta edició.
Les autoritats turcoxipriotes van detenir el capità i els altres set membres de la tripulació, va informar el primer ministre turcoxipriota, Ünal Üstel, que va afegir que cap dels rescatats es troba en estat crític i que el barco va bolcar "a causa de les difícils condicions meteorològiques", segons recull la CNN. "Ens enfrontem a un tràgic accident que passarà a la història com el desastre marítim més greu que Xipre hagi patit mai", va declarar el mandatari.
Poc després de salpar
El sinistre es va produir a uns tres quilòmetres del port de Kyrenia, poc després de salpar. El barco, de la companyia FiloJet, havia sortit des del port d’aquesta ciutat poc abans del migdia (hora local) i es dirigia al moll turc de la Taşucu, on havia d’arribar cap a les cinc de la tarda. L’embarcació va emetre una trucada de socors (mayday) a les 12.10 hores en la qual informava que estava "fent aigües" a unes tres milles al nord de la costa de Xipre, va explicar l’ambaixador de Turquia a Nicòsia, Ali Murat Basceri.
En les tasques de recerca i rescat es van desplegar dos avions, quatre helicòpters, quatre drons i quatre embarcacions de la Guàrdia Costanera de les Forces Armades Turques. "Les operacions de recerca i rescat continuaran sense interrupció fins que trobem les persones desaparegudes", va prometre el primer ministre a través del seu compte de Facebook.
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