La fiscalia eleva a 23 les agressions sexuals a Ceuta, 9 contra menors
Igualtat posarà en marxa a la ciutat autònoma una "unitat multidisciplinària especialitzada en violències" per protegir les dones
Durant el cap de setmana passat es va produir un degoteig d’expulsions per diferents motius
Ángeles Vázquez
La fiscalia de Ceuta ha elevat de 16 a 23 el nombre d’agressions sexuals registrades a la ciutat autònoma des que el 30 i 31 de juliol es va produir l’entrada massiva de migrants des del Marroc. Cinc van ser amb penetració, segons les últimes dades ofertes ahir pel ministeri públic, que també va informar que algunes de les agressions es van cometre en grup.
Les víctimes d’aquestes agressions, que van augmentar en set en tot just tres dies, són dones o nenes excepte en un dels casos, en què l’agredit va ser un home homosexual. Nou de les agredides tenen entre 14 i 17 anys d’edat, i els investigats com a presumptes autors de les agressions són quatre marroquins, tres espanyols i un belga.
La fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, va visitar Ceuta dijous passat amb la fiscal superior d’Andalusia, Ana Tárrago, i la fiscal de sala coordinadora de Menors, Teresa Gisbert. En la compareixença que va oferir Peramato, després de reunir-se amb els representants del ministeri públic de l’àrea de Ceuta, ja va assenyalar que les dades que li havien traslladat reflectien "un increment d’algunes categories delictives", entre les quals les agressions sexuals.
Per la seva banda, la ministra d’Igualtat, Ana Redondo, va comparèixer ahir al Congrés per donar compte de la seva gestió davant la crisi humanitària a Ceuta. Redondo va explicar que el seu departament "no té competències directes" en la gestió de l’emergència però, tot i així, va intervenir "des del minut u" per garantir que la resposta del Govern incorpori una "perspectiva de gènere", ja que "la crisi no afecta igual totes les persones" i "els desplaçaments i la falta d’espais segurs poden agreujar les desigualtats i els riscos específics per a les dones". Sobre les nou menors agredides, la ministra va confirmar que es mantenen al centre de crisi de 24 hores que Ceuta va obrir al juny. A més, el ministeri "ha sol·licitat que se’ls permeti mantenir-se al centre més enllà de 72 hores", va afegir.
Així mateix, Igualtat ha demanat que els espais que s’estan habilitant per acollir els migrants siguin "espais segurs" i contemplin recursos per a dones soles, amb menors a càrrec, adolescents o dones en especial vulnerabilitat. "Volem que garanteixin control d’accessos, vigilància, intimitat, separació adequada i atenció professional, i que comptin amb mecanismes clars de derivació immediata, quan es detectin possibles situacions de violència sexual, violència de gènere o tràfic". En aquest marc s’inscriu la posada en funcionament del nou dispositiu habilitat a La Hípica, amb una capacitat aproximada de 320 places i que gestiona Sur Acoge.
Al mateix temps, Igualtat treballa en l’obertura d’"una unitat multidisciplinària especialitzada en violències", que reforci la detecció i valoració de possibles situacions de violència, la seva derivació i seguiment, la coordinació amb serveis públics i entitats socials i la identificació de barreres lingüístiques, culturals o administratives.
Detinguts
Durant el cap de setmana es va produir un degoteig d’expulsions per diferents motius, com estar relacionat amb l’agressió patida per diversos militars espanyols que viatjaven en un vehicle, amb un intent d’utilització de passaports falsos o després de comprovar-se l’existència d’antecedents penals. El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, al capdavant del comandament únic per aturar la crisi migratòria, va xifrar en una entrevista a Antena 3 en més de 200 els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol que han sigut expulsats després de ser detinguts per estar involucrats en algun delicte.
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