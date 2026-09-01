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El Govern aprovarà avui un pla d’ajuts de 168 milions d’euros

El Consell de Ministres donarà llum verda a un altre decret amb la llista d’espais per ressituar migrants que continuen al carrer

Migrants esperen davant un centre d’atenció, ahir a Ceuta. | MARCOS MORENO / EUROPA PRESS

Migrants esperen davant un centre d’atenció, ahir a Ceuta. | MARCOS MORENO / EUROPA PRESS

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Iván Gil

Madrid

El Consell de Ministres preveu aprovar avui un pla d’ajuts a Ceuta dotat amb 168 milions d’euros. La finalitat és recuperar la normalitat i revitalitzar la situació provocada l’últim mes després de l’entrada massiva del voltant de 72.000 migrants. Pedro Sánchez va confirmar l’aprovació d’aquest pla en una entrevista ahir a la Cadena SER, per apuntar que també tindrà un reflex per a Melilla pel que fa a les bonificacions per a empresaris.

Després de la creació del comandament únic per gestionar la crisi a la ciutat autònoma, el Govern també ha incrementat els recursos humans i econòmics per accelerar la creació de places d’acollida i accelerar els tràmits d’identificació i incoació d’expedients. Els pròxims dies, segons les xifres aportades pel president del Govern, està previst elevar fins a les 6.000 les places d’acollida i posar fi així a la situació dels migrants que encara es mantenen als carrers de la ciutat.

El Govern ha demanat a la UE ajuts econòmics d’emergència i divendres el Ministeri d’Interior avançava la petició a Brussel·les del suport de Frontex per al dispositiu de triatge dels migrants que es mantenen a Ceuta. Després de descartar en un primer moment aquesta ajuda, Espanya s’ha decantat per sol·licitar-la formalment a la Comissió Europea.

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El Consell de Ministres aprovarà un altre decret amb la llista d’espais per ressituar els migrants que encara continuen als carrers. Després de diversos desacords amb el Govern ceutí presidit per Juan Jesús Vivas, es va arribar a un consens per a la seva elecció durant l’última reunió del comitè de situació. Per fer-ho, el Govern va retirar la proposta inicial centrada en l’ús de poliesportius pel rebuig de l’Executiu de Ceuta. La intenció del Govern és habilitar d’urgència 2.000 noves places.

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